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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Virüsün Nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, Mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum. Mayıs ayının başında değerlendirmeyi yapacağız. Haziran ayının ilk haftasında liglerin başlayacağını ümit ederim" dedi.

03.04.2020 20:11 | Son Güncelleme: 03.04.2020 20:38
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Nisan ayının sonlarında koronavirüs salgınının yavaşlayacağı yönünde bir öngörüsü olduğunu dile getiren Özdemir, "Herkes için çok zor bir dönem. En önemli şey, bu hastalığın, bu virüsün yayılma hızını kaybetmesi ve ülkemizin eski günlerine dönmesi. Bu zorlu dönemden çıkıp kötü günleri geride bırakmayı hedefliyoruz. Gördüğüm kadarıyla; virüsün nisan ayının sonuna doğru yavaşlayacağını, mayıs başlarında da iyi şeyler göreceğimizi tahmin ediyorum" şeklinde konuştu.

"DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTIK"

Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iletişim halinde olduklarını belirten Nihat Özdemir, "İşim ve futbol dolayısıyla çok fazla insanla karşı karşıya gelme durumum olduğu için çok dikkat ediyorum. Çarşamba günü federasyondaydım. Durum değerlendirmesi yaptık. Gençlik ve Spor Bakanımızla görüştüm. Eğer seyircili oynayacaksak, maçlara gelecek taraftarların da sağlık durumlarını düşünmemiz lazım. Bu düşünmeyi nasıl sağlayabiliriz? Ülkemizde Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı var. Federasyon olarak, bunlarla birlikte çalışmak zorundayız" diye konuştu.

"TEMMUZ'UN ORTASINDA BU SEZONU BİTİREBİLMENİN HESAPLARINI YAPIYORUZ"

Liglerin ne zaman başlayacağı yönündeki bir soruyu ise TFF Başkanı Özdemir, şöyle cevaplandırdı: "Eğer şartlar uygun olursa, en erken ihtimalle haziran ayının ilk haftasında liglere başlayacağımızı ümit ederim. Haziran ayının başında ligimiz başlarsa, temmuzun en geç ortasında bu sezonu bitirebilmenin hesaplarını yapıyoruz." Nihat Özdemir, ayrıca UEFA'nın liglerine ara vermeyen Beyaz Rusya'dan da futbol oynanmamasını talep ettiğini söyledi.

"BELKİ SEYİRCİLİ, BELKİ SEYİRCİSİZ OYNATACAĞIZ"

Avrupa'nın önde gelen liglerine göre Süper Lig'in daha şanslı olduğunu da sözlerine ekleyen TFF Başkanı, "Şanslı bir ülkeyiz. Neden? Almanya, İngiltere'yi, İspanya'yı düşünürseniz, bizim sadece 8 maçımız var. Bir de kupamız var. Ayrıca Başakşehir'in Avrupa Ligi'nde maçı var. Baktık yine şartlar kötü, temmuz ayının başında başlasak dahi ağustosun ortalarında ligimizi tamamlayabiliriz. Tabii ki bu tamamlama şartları, o günkü mayıs ayındaki şartlara bakacağız. Belki seyircili, belki seyircisiz oynatacağız" dedi.

"HİÇBİR ZAMAN LİGİ TESCİL ETMEYİ DÜŞÜNMEDİK"

Özdemir, tüm şartlara uygun olarak 10 alternatifli plan yaptıklarını açıklayarak, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Hedefimiz, ligi ve Türkiye Kupası'nı oynayarak sonlandırmak. Hiçbir zaman ligi tescil etmeyi düşünmedik. Ana hedefimiz ligleri seyircili veya seyircisiz olarak sonlandırmaktır. Haziran başı veya temmuz ayı başında başlasak dahi, ki bunla ilgili 10 tane çalışma yaptırdık. En geç ağustos ayının ortalarında Süper Ligimizi tamamlarız, Ziraat Türkiye Kupası'nı bitirebiliriz. Başakşehir de eğer Avrupa'da devam edebilirse, ona göre programımızda yer ayırırız. Kurban Bayramı, bu tarihlerin içine geliyor. Bu seneki özelliği, cuma-cumartesi-pazar-pazartesiye rastlıyor. O haftaya da ayrıca maç koymamak üzere planımızı yaptık. Avrupa'nın birçok ligi başlayabilirse, bildiğimiz gibi Şampiyonlar Ligi Finali, İstanbul'da oynanacak. Stadyumumuz hazır. O da bizi ilgilendiriyor."

FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ

Futbolcu sözleşmeleriyle ilgili de Nihat Özdemir, "FIFA çalışıyor bu konuda, henüz karara varmış değiller. Bildiğimiz kadarıyla, mayıs sonunda sözleşme bitse dahi, sezonun bitimiyle ancak sözleşme tamamlanıyor. Genelde ligler mayıs sonunda bitiyordu. Bugün, olağanüstü bir durumdayız. Onun için hem UEFA hem FIFA hem biz masaya yatıracağız. Bununla ilgili bir karara varacağız" ifadelerini kullandı.

"TRANSFER DÖNEMİNİ DE ORTAYA KOYACAĞIZ"

Gelecek sezonun planlamasını yaparken transfer dönemini de ayrıntılı şekilde ele alacaklarını söyleyen Özdemir, "2020 Avrupa Şampiyonası, 2021'e alındı. Tarihi de belli. Onları düşünerek, yeni sezonu planlarken, transfer dönemini de ortaya koyacağız. Kış transfer dönemi var. Liglerin bitme tarihiyle ilgili bu kararları üreteceğiz" şeklinde konuştu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim

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Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim
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Haber Yorumları (1)
ŞEMS: Gaipten haber mi aldınız? Salgın bitti de bizim mi haberimiz yok. Oynanmasa ne olur?
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