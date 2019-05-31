Nihat Özdemir'den Hamit Altıntop bombası!
Türkiye Futbol Federasyonu başkan adayı Nihat Özdemir'in listesinde daha önce Schalke 04, Bayern Münih, Real Madrid ve Galatasaray formaları giymiş Hamit Altıntop'un olması dikkatlerden kaçmadı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda 1 Haziran Cumartesi günü yapılacak başkanlık seçimi öncesinde adaylığını açıklayan Nihat Özdemir'in listesinde yer alan isimler belli oldu.
Başkanlık için en güçlü aday olan Nihat Özdemir'in listesinde Servet Yardımcı, Mehmet Baykan, Selim Soydan, Mustafa Çağlar ve Hamit Altıntop'un olduğu ortaya çıktı.
5 İSİM BAŞKANLIK İÇİN YARIŞACAK
Bu arada Ankara JW Marriott Otel'de gerçekleştirilecek ve saat 11.00'de başlayacak genel kurulda başkan adaylığı için beş isim başvuru yaptı.
NTVSpor'un verdiği bilgiye göre; Nihat Özdemir, Bülent Gürkut, Durmuş Ali İlik, Veli Olgaç ve Ayhan Sağaltıcı'nın başkan adaylığı için başvurduğu genel kurulda, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesinin ardından, bir önceki yönetimin mali ve idari açıdan ibrası için oylama yapılacak.
Genel kurulun son bölümünde ise başkan adayları konuşmalarını yapacak ve başkanlık seçimi gerçekleştirilecek.
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siyaseti üllkeyi futbolu herşeyi sıfırladılar bari kendi a öz tophumlarımız kalsın dedik onlarıda yasakladılar topraklar satılıytor vatandaşlık veriliyor başka hic bir ülke tarihinde olmayan şeyler oluyor kurtar YARABBBB YA CANIMI AL UYA ÜLKEMİ KURTARCevap Yaz Yayından Kaldır
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Yandaş ve candaş, ülkemde futbol konuşabilmek için var olması gerek, futbolcu yetişmesi için bazılarının ipinin çekilmesi gerek, antrönör olabilmek için birilerinden icazet almak gerek, hele gündem olabilmek için kabiliyet yerine yalaka olmak gerek, nedir bu yav 20 yıldır milli takım TERİM, DENİZLİ, GÜNEŞ birde yabancı sıkıştı LUCESKU, bu ülke nufusu yeterince artmıyormu, bu işi bilenlerin lig bu kadar oluyor anlamıyorlarmı, bırakın artık açın hak edenin önünü, illa size tabi olmalarımı gerkiyor?Cevap Yaz Yayından Kaldır
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tamam artık sakatlık döneminde ne para aldı şimdi bedavaya para laır yine heram lsunCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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MUSTAFA ÇAĞLAR IN I NE İŞİ VAR ORDA. ALİ DÜRÜST BASKIYLA GS Yİ ŞAMPİYON YAPTI MUSTAFA ÇAĞLAR DA ŞEHRİNİN TAKIMI BURSA NIN HAKKININ YENEREK KÜME DÜŞMESİNİ FİLİM GİBİ İZLEDİ. SÜT DKMÜŞ KEDİ GİBİ OTURDU. AYIPTIR YAAA.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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nihat özdemir çok zengin biri,,malını lüzumsuz yerlerde harcayacağına fakir fukaraların elinden tutsa ülkede fakir kalmaz.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır