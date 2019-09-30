Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

30.09.2019 14:16

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çok konuşulan fotoğraf hakkında da yorum yapan Nihat Özdemir, "Galatasaray formalı bir çocuk maç sonrasında protokolün oraya geldi. Ali Koç ve benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Mustafa Cengiz'e sarıldı. Ali Koç, 'Fotoğrafı ben çekeyim' dedi. Güzel bir durum oluştu." dedi.

CEZANIN KALDIRILMASINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasını yorumlayan Özdemir, "Mustafa Cengiz'e ceza verilmemesine nasıl saygı gösterildiyse, Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un cezasını kaldırmasına da saygı gösterilmeli" şeklinde konuştu.