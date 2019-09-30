Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrasında çok konuşulan fotoğraf hakkında açıklama yaptı. Özdemir, fotoğrafı Ali Koç'un kendisinin çekmek istediğini belirtti.

30.09.2019 14:16
Nihat Özdemir: Ali Koç fotoğrafı ben çekeyim dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programına önemli açıklamalarda bulundu.

FOTOĞRAFIN PERDE ARKASINI ANLATTI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası çok konuşulan fotoğraf hakkında da yorum yapan Nihat Özdemir, "Galatasaray formalı bir çocuk maç sonrasında protokolün oraya geldi. Ali Koç ve benimle fotoğraf çektirdi. Sonra Mustafa Cengiz'e sarıldı. Ali Koç, 'Fotoğrafı ben çekeyim' dedi. Güzel bir durum oluştu." dedi.

CEZANIN KALDIRILMASINA SAYGI GÖSTERİLMELİ

Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un hak mahrumiyeti cezasını kaldırmasını yorumlayan Özdemir, "Mustafa Cengiz'e ceza verilmemesine nasıl saygı gösterildiyse, Tahkim Kurulu'nun Ali Koç'un cezasını kaldırmasına da saygı gösterilmeli" şeklinde konuştu.

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YORUMLAR (12)

  • FTH:
    senelerce haluk Ulusoy denen adam vardı o zaman sesiniz çıkmıyodu şimdi mi sesiniz çıkıyo cinconlar ayrıca siz önce şu var kayıtlarını getirin abdüşrahim beyin elindeymiş ya hanii nasıl geçtiyse artık onları bi açıklası cümle alem sizin ne mal bi takım olduğunuzu öğrensinallahın ağlakları
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  • ADINIZI YAZIN:
    burda o kadar geri zekalilar varki laf söyleyemiyorum cunkü luzum görmuyorum haftaya gine bulusmak uzere
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  • GS TARAFTARI BİTİKTİ:
    O KADAR ATIP TUTTU GS LİLER MAÇ ÖNCESİ AMA BEN GS TRİBÜNLERİNDEN NE NİHAT ÖZDEMİRE NE DE ALİ KOÇ A BİR TEPKİ GÖREMEDİM. SADECE EMRE BELÖZOĞLUNA KÜFÜR VARDI BAŞKA KİMSEYE, TEPKİ GÖREMEDİM ZATEN HEP FENERLİLERİN SESİ GELİYORDU.
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  • GALATASARAYLİ:
    ben maçtaydım bein reklamda iken Ali koçun annesine yaklaşık 4-5 dakika normal yollardan değil arka yollardan ağır küfürler edildi. hemde protokol tarafı değil tüm stad.
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  • DA:
    Kim oluyorda o açıklama yapıyor. Ali koç un yaverimi. Batırdınız ulan ülkeyi yetmedimi daha. 2 takım ülke futbolunu katlewttiniz, emekle yürekle olan başarı olsa iki takımın toplam şamp. 10 u geçmezdi.
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  • ISGUZARLİK:
    ben faith terimin yerinde olsam bu iki isguzarin yaptigindan sonra bir daha konusmam, isimi yaparim. Bakin bu ikili 1-2 seneye yok demedi demeyin. Bu tablodan gs ve fb taraftari memnun degil. Tamam kavga olmasinda kari koca bile bu kadar cabuk barismiyor
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