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Türkiye Futbol Federasyonu, Nihat Özdemir, Spor

TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, ligleri 27 Haziran'a kadar bitirmeyi planladıklarını ve nisan ayında duruma göre liglere başlamayı hedeflediklerini dile getirdi.

19.03.2020 18:50 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:28
TFF Başkanı Nihat Özdemir: 27 Haziran'a kadar ligleri tamamlamayı hedefliyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün futbol, basketbol ve voleybol federasyon başkanlarıyla bir araya gelerek liglerin ertelendiğini duyurdu.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Ankara'daki spor koronavirüs zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu. Özdemir, 26 haftayı tamamladıklarını hatırlatarak, "8 maç kaldı. Her takım 34 maç oynayacak. Artı 2 tane Ziraat Türkiye Kupası yarı finali, sonrasında finali var. Bir de Medipol Başakşehir'in Avrupa Ligi rövanş maçı var. Önümüzde böyle bir süreç var. Biz TFF olarak herhangi bir tarihte lig başladığı zaman, 27 Haziran'dan önce ligimizi bitecekmiş gibi tüm plan, program ve tarihlerimiz, alternatifleriyle hazır. Hepimizin bildiği gibi 26'ncı haftaya gelirken, Süper Lig'in bazı takımları, oynamak isteyen vardı, oynamak istemeyen vardı. Ama bugün, Süper Lig'in tüm takımları bu maçların oynanmasını istemiyor ve ertelenmesini istiyorlardı. 26'ncı haftayla, 27'nci haftanın durumu çok farklı. Koronavirüs çok değişik bir şekilde cereyan etmekte. Avrupa'da, Çin'de, İran'da bunu gördük. Türkiye bu süreci çok iyi götürüyor. Türkiye en iyi durumda olan ülkelerin başında gelmektedir. Biz de hükümetizle devamlı konuşarak program yapıyoruz. Bugün Sayın Spor Bakanımız 3 temel federasyonu topladı ve bu kararı ürettik. Liglerimizi erteledik. Ertelenerken, enine boyuya çok konuyu konuştuk. En kısa zamanda tekrar liglerimizi başlatmak ve seyircili bir şekilde liglerimizi bitirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"TÜM PLANLARIMIZ, TÜM TARİHLERİMİZ HAZIR"

Her türlü şartı düşündüklerini belirten Özdemir, "Tüm planlarımız hazır, tarihlerimiz hazır. Her şey belli. Hem Süper Lig, hem Ziraat Türkiye Kupası he de Başakşehir'in Avrupa maçlarıyla ilgili her şey hazır. Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki gelişimine göre biz de Kulüpler Birliği ve diğer kulüplerle yapacağımız toplantılarla her şeyi belirleyeceğiz. Tüm ligleri düşünerek çalışma grubu oluşturacağız ve bu tarihleri Türkiye'nin durumuna göre belirleyerek yola devam edeceğiz" dedi.

"SAĞLIK BAKANLIĞI VE BİLİM KURULU'NUN KARARLARINA GÖRE BİZ DE KARAR ALACAĞIZ"

Kendilerinin TFF olarak ancak fikstürü ilan edebileceğini dile getiren Nihat Özdemir, şöyle konuştu: "Biz ancak, fikstürü ilan ederiz. Ama her kulübün kendi futbolcusunu yönetmesi, izin vermesi, vermemesi, onların idaresine bağlıdır. Biz, genel olarak ancak maç programlarını planlayabiliriz. Diğerleri kulüp yönetiminlerine bağlı ilerleyecek. Futbolcuların evden çıkmak istememesi nedeniyle bu kararları aldık. Kendilerini planlayacaklar ve ona göre yürüyecekler. Hedefimiz liglerimize nisan ayında başlamaktır. Türkiye'nin koronavirüs ile ilgili planlaması ve Sağlık Bakanlığı'nın ve Bilim Kurulu'nun aldığı kararlara göre biz de karar vereceğiz."

Kaynak: DHA

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