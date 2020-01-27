: Neymar, Lille maçında attığı gollerle Kobe Bryant'ı andı

27.01.2020 11:34 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:57

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint-Germain, Milli futbolcularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille'e konuk oldu.

Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak üç puanı alan taraf oldu.

Karşılaşmada Neymar 28. dakikada Verratti'nin asistinde eşitliği bozarken dakikalar 52'yi gösterdiğinde yine Neymar, bu kez penaltıdan attığı golle farkı ikiye çıkardı ve PSG'nin galibiyetini ilan etti.

GOLÜ ATTI, KOBE'Yİ ANDI

Neymar 52. dakikada penaltıdan kaydettiği gol sonrasında kameralara parmaklarıyla '24' işareti yaparak golünü Kobe Bryant'a armağan etti.

Mücadelede Milli futbolcularımızdan Yusuf Yazıcı, uzun süreli sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda bulunmazken Zeki Çelik ise 90 dakika sahada kaldı.

PSG 52 puana yükselirken en yakın rakibi Marsilya ile arasındaki puan farkını da 10'da tuttu. Lille ise 31 puanda kalarak ilk 3 hedefinde yara aldı.

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