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Instagram, Neymar, Tiago, Spor

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

PSG forması giyen Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki sevgilisi Tiago Ramos ile fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşıma Neymar ve Neymar'ın babasının da yorum yapması dikkat çekti.

12.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:52
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

Brezilyalı yıldız Neymar'ın 52 yaşındaki annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos ile ilişki yaşadığını Instagram'dan duyurdu. 260 bin kişiden fazla kullanıcının beğendiği fotoğrafa Neymar, "Çok mutlu ol anne, seni seviyorum" yorumunda bulundu. Nadine'nin eski eşi de fotoğrafa yorum yapan kişiler arasında yer alıyor.

İşte o paylaşım:

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor

NEYMAR 28, TİAGO 22 YAŞINDA

2016 yılında eşinden ayrılan Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Tiago Ramos'a gönlünü kaptırdı. Tiago Ramos'un, 28 yaşındaki Neymar ile arkadaş olduğu ve yıldız ismin Şubat ayındaki doğum gününe katıldığı ortaya çıktı.

Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
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