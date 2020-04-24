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Neymar, Tiago, Spor, Haber

Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı

Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın annesinin iki hafta önce duyurduğu ilişkisi sona erdi. Brezilya basınına yansıyan habere göre; Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle Neymar'ın annesinin ayrılma kararı aldığı belirtildi.

24.04.2020 10:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:47
Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı

PSG'de forma giyen Breziyalı yıldı Neymar'ın annesi Nadine Gonçalves Santos, 22 yaşındaki Brezilyalı model ve amatör futbolcu Tiago Ramos ile ilişki yaşamaya başladığını iki hafta önce Instagram hesabından duyurmuştu.

Dört yıl önce çocuklarının babasından boşanan 53 yaşındaki Nadine Gonçalves Santos'un, Tiago Ramos ile ilişkisini duyurmasının ardından Neymar, annesinin bu fotoğrafını beğenmiş ve 'Çok mutlu ol anne, seni seviyorum' yorumunu yapmıştı.

ARA VERDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

Ancak Odia'dan Fabia Oliveira'nın haberine göre, ikilinin ilişkisi sona erdi. Tiago Ramos'un annesinin yanına gittiğini yazan Fabia Oliveira, genç modelin ilişkinin neden bittiği hakkında yorum yapmadığını belirtti. Tiago Ramos'un arkadaşları ise, ilişkinin bitmediğini, ikilinin sadece ara verdiğini söyledi.

NADINE, ESKİ SEVGİLİLERİ ERKEK OLDUĞU İÇİN AYRILDI

Fabia Oliveira, daha önce de Tiago Ramos'un eski sevgililerinin erkek olduğunu iddia etmişti. Neymar'ın annesinin de ailesinden bu nedenle büyük baskı gördüğü ve ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

Neymar'ın annesi, eski sevgililerinin erkek olması nedeniyle yeni aşkı Tiago Ramos'tan ayrıldı
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