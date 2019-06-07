Tecavüzle suçlanan Neymar, Brezilya'da ifade verdi!

Dünya futbol tarihinin en yüksek bonservisi ile transfer edilen Neymar bugünlerde futboldaki başarıları ile değil hakkındaki "tecavüz" iddiaları ile adından söz ettiriyor. Mayıs ayında Fransa'nın başkenti Paris'te bir otel odasında bir birlikte olduğu model Najila Trindade'ye tecavüz ettiği iddia edilen Neymar, bugün ifade verdi.

YATAK ODASI GÖRÜNTÜLERİ DE İZLETİLDİ

Sorgulamadan önceki gergin halleri ile dikkat çeken Neymar'ın Rio de Janeiro'da bulunan polis merkezinde ifade vermesi yaklaşık 2 saat sürdü. İfade sırasında yatak odası görüntülerinin de izlendiği öğrenildi.

SPONSORLAR BİR BİR ÇEKİLİYOR

Neymar hakkındaki bu iddialar, sponsorları da tedirgin etti.MasterCard yasal durum netleşene dek Neymar'ın oynadığı reklamları durdurma kararı aldı. Nike'dan da "Ciddi endişe duyuyoruz" açıklaması geldi.

Kaynak: İHA