Neymar'dan Eski Takımına Müjde: Geri Döneceğim

Paris Saint Germain'in 2017 yazında Barcelona'dan 222 milyon euroluk rekor bir bedelle kadrosuna kattığı Neymar'dan çok konuşulacak bir transfer açıklaması geldi. Adı bugüne dek sıklıkla Real Madrid'le birlikte anılan 27 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, gelecekte mutlaka oynamayı planladığı takımı resmen duyurdu.

SANTOS'A DÖNMEK İSTİYOR

FOX Sports Brezilya'ya özel bir röportaj veren yıldız isim, altyapısından yetiştiği Santos'a yeniden dönmek istediğini ifade ederken "Santos'a olan aşkım kelimelerle ifade edilemez. Brezilya'ya döndüğümde tekrar Santos'ta forma giyeceğimden eminim." şeklinde konuştu.

(Fanatik)