UEFA, Neymar'a 3 Maç Ceza Verdi
UEFA, PSG-Manchester United maçında hakemin penaltı kararına "Rezalet" diyen Neymar'a üç maç men cezası verdi.
UEFA'dan yapılan açıklamada, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Manchester United lehine Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına gittikten sonra penaltı veren hakemin kararına "rezalet" yorumunu yapan Brezilyalı futbolcu Neymar'a üç maç ceza verildiği kaydedildi.
DEVLER LİGİNDE İLK 3 MAÇ YOK
Son 16 turu ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanan Paris Saint-Germain, rövanşı 90. dakikada Marcus Rashford'un penaltı golüyle 3-1 kaybetmiş ve turnuvadan elenmişti. Neymar, şampiyonluğu garantileyen takımının gelecek sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki üç maçında forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
YORUMLAR (2)
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neymar gereksiz biridir,,sadece Ronaldo adamdır.Cevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Ramazan öncesi herşeye zam yapıldı. Zam değildir o Zamcıktır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır