Newcastle United, Papiss Cisse için 3.5 milyon euroyu gözden çıkardı!

29.10.2019 18:13

İngiltere Premier Lig takımlarından Newcastle United, Alanyaspor forması altında fırtına gibi esen Papiss Cisse'yi yeniden kadrosuna katmak istiyor. Sporx'in haberine göre Alanyaspor'da gösterdiği müthiş performansla dikkatleri üzerine çeken Cisse'yi bir süredir takip eden Newcastle United, Ocak ayı transfer döneminde Alanyaspor ile masaya oturacak.

ANDY CARROLL, GAYLEVE VE MUTO'DAN BEKLEDİĞİ VERİMİ ALAMADI

Bu sezon gol yollarında ciddi sıkıntı yaşayan ve Joselu ile Ayoze Perez'in ayrılığının ardından "kısır bir takım" görüntüsüne kavuşan Newcastle'da 44 milyon euroluk flaş transfer Joelinton da beklentileri karşılayamadı. Joelinton'un yanı sıra Andy Carroll, Dwight Gayleve ve Yoshinori Muto'dan da istediği verimi alamayan Newcastle, eski futbolcusu Papiss Cisse'nin transferi için 3.5 milyon euroluk bonservis bütçesi ayırdı.