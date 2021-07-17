Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor

Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor
Haberler.com - Haberler | Spor

Fenerbahçe formasıyla henüz yarım dönem forma şansı bulan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın milli futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan'la yolları ayırmak istemiyor. Ancak İngiliz ekibinin yapacağı yüklü bir teklif bu kararın değişmesini sağlayabilir. 25 yaşındaki futbolcunun da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci için Premier Lig ekibi Newcastle United devrede. Milli futbolcuyu satmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, yüksek bir teklif gelmesi durumunda transferi düşünebilir.

İRFAN CAN'I BİR SÜREDİR TAKİPTELER

Fanatik'in haberine göre; Newcastle United, geçen sezon Arsenal'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Joe Willock'u kadrosuna katamayınca rotasını İrfan'a kırdı. Newcastle'ın EURO 2020 de dahil olmak üzere İrfan Can'ı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

TEKLİFİN DEĞERİ YÖNETİMİN FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

EURO 2020'de A Milli Takım'ın tek sayısını harika bir golle kaydeden yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah- Beyazlı ekip eğer Willock için Arsenal'dan olumlu bir yanıt alamazsa, Fenerbahçe ile masaya oturmayı planlıyor. İrfan Can, yönetimin satmayı düşündüğü isimler arasında yer almıyor. Ancak Newcastle'ın yapacağı teklifin ekonomik detayları, yönetimin fikrini değiştirebilir. Ayrıca İrfan'ın da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.

Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
Sosyal medyada en çok etkileşim alan 10 kulüp arasında Fenerbahçe ve Galatasaray da yer aldı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Kameni geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Serra Arıtürk
Spor Şaban Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 18:49:29. #1.16#

title