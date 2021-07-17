Newcastle United, İrfan Can Kahveci için harekete geçmeye hazırlanıyor

Fenerbahçe formasıyla henüz yarım dönem forma şansı bulan İrfan Can Kahveci'ye sürpriz bir talip çıktı. Premier Lig ekibi Newcastle United'ın milli futbolcuyu bir süredir takip ettiği ve kısa süre içinde resmi teklif yapabileceği öğrenildi. Sarı-lacivertli kulüp, İrfan'la yolları ayırmak istemiyor. Ancak İngiliz ekibinin yapacağı yüklü bir teklif bu kararın değişmesini sağlayabilir. 25 yaşındaki futbolcunun da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Geçen sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'nin Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci için Premier Lig ekibi Newcastle United devrede. Milli futbolcuyu satmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, yüksek bir teklif gelmesi durumunda transferi düşünebilir.

İRFAN CAN'I BİR SÜREDİR TAKİPTELER

Fanatik'in haberine göre; Newcastle United, geçen sezon Arsenal'dan kiraladığı orta saha oyuncusu Joe Willock'u kadrosuna katamayınca rotasını İrfan'a kırdı. Newcastle'ın EURO 2020 de dahil olmak üzere İrfan Can'ı bir süredir yakından takip ettiği öğrenildi.

TEKLİFİN DEĞERİ YÖNETİMİN FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

EURO 2020'de A Milli Takım'ın tek sayısını harika bir golle kaydeden yıldız futbolcu için İngiliz ekibinin teklif hazırlığında olduğu kaydedildi. Siyah- Beyazlı ekip eğer Willock için Arsenal'dan olumlu bir yanıt alamazsa, Fenerbahçe ile masaya oturmayı planlıyor. İrfan Can, yönetimin satmayı düşündüğü isimler arasında yer almıyor. Ancak Newcastle'ın yapacağı teklifin ekonomik detayları, yönetimin fikrini değiştirebilir. Ayrıca İrfan'ın da Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı iddia edildi.