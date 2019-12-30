Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi
Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın, bordo-mavili takımın Ünal Karaman ile yollarını ayırmasını değerlendirdi. Aydın, "Yine tek yürek olmayı beceremedik" dedi.
30.12.2019 16:59 | Son Güncelleme: 30.12.2019 17:26
Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman ile yolların ayrıldığını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Trabzonspor'un eski yöneticisi Nevzat Aydın da sosyal medya hesabından karara tepki gösterdi.
"ÇOK ÜZGÜNÜM"
Nevzat Aydın, "Çok üzgünüm. Yine tek yürek olmayı beceremedik." paylaşımında bulundu. Bu paylaşıma Trabzonsporlular da büyük destek verdi.
Haber Videosu: Nevzat Aydın, Ünal Karaman'ın görevine son verilmesine tepki gösterdi
HABER YORUMLARI (7)
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Başkan diyorki Ünal hoca bana şöyle dedi böyle dedi , kendisi de zaten ayrılacağını söyledi. ey başkan bu dediklerim hepsi havada kalıyor bir iki söylemlerle hoca harcanmaz üzerindeki baskıyı kaldıramayınca hocayı harcadınız. bu durumun takım üzerinde domine etkisi yaratacağı kesin. bekleyip göreceğiz.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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maalesef başaramadıkCevap Yaz Yayından Kaldır
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DAHA ÇOK AĞLARSINIZ HAMSİLERYayından Kaldır
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Hamsiye geeeel :)))Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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2010-2011 İKİNCİSİCevap Yaz Yayından Kaldır
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ADAM HAKLI BEYLER TEK YÜREK OLAMAZSINIZ BU KAFAYLACevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Beter olunCevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır