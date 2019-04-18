Nefes Kesen Maçta Anadolu Efes, Evinde Barcelona'yı Devirdi

Anadolu Efes, THY Euroleague Play-Off ilk karşılaşmasında sahasında oynadığı İspanyol ekibi Barcelona Lassa'yı 75-68'lik skorla mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti.

Mücadeleye hücumda hızlı başlayan Anadolu Efes, Moerman, Simon ve Micic'in dış atışlardaki etkinliği ile skoru 15-4 yaptı. Savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan Efes, Anderson ve Micic'in basketleriyle periyodu 26-15 önde tamamladı.

İkinci periyotta Barcelona hücumda toparlandı ve farkı azalttı. İspanyol ekibi Hanga, Claver ve Pangos'un üst üste sayılarıyla 11-2 seri yaptı ve farkı 2'ye indirdi (28-26). Karşılıklı sayılarla geçilen son bölümde rakibinin öne geçmesini izin vermeyen lacivert-beyazlılar devreye 40-36 üstün girdi.

Üçüncü periyodun başında iki takımda sayı bulmakta zorlandı. Moerman ve Micic ile basketler bulan Anadolu Efes, farkı 6'ya yükseltti (50-44). Dunston savunmada ve hücumda etkili ile olan Efes, 9 sayıya çıkardı ve periyodu 58-49'luk skorla önde tamamladı.

Son periyoda Larkin üst üste bulduğu 3'lüklerle başlayan Anadolu Efes farkı 11'e çıkardı (64-53). Farkın kapanmasına ve rakibin geri dönmesine izin vermeyen Efes parkeden 75-68'lik skorla galip ayrıldı ve seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın en skoreri Efes'de 21 sayı ile oynayan Vasilije Micic olurken, Barca'da ise Ante Tomic 14 sayı ile takımını sırtladı. Serinin ikinci maçı 19 Nisan Cuma günü saat 20.00'de Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

EKREM İMAMOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

Karşılaşmayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, Galatasaray Doğa Sigorta Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan, NBA'de Cleveland Cavaliers'ta forma giyen milli basketbolcu Cedi Osman, eski basketbolcu Mehmet Okur da takip etti.

ESKİ OYUNCULARA FORMA VERİLDİ

Öte yandan Cedi Osman ve Mehmet Okur'a ile Barcelona'da forma giyen eski Anadolu Efesli oyuncu Thomas Heurtel'e, Efes'in Euroleague'deki 400. maçına özel yapılan formalardan hediye edildi.

SİNAN ERDEM KAPALI GİŞE

Öte yandan lacivert-beyazlılar, maç oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu'nu doldurdu. Müsabaka boyunca yerinde durmayan taraftarlar, tezahüratlarıyla desteklerini sürdürdü.

Kaynak: İHA