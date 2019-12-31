Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek
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Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal birçok meslektaşının aksine adını şimdiye ne aşk dedikodusuna karıştırdı, ne de bir skandala.Aşk kapısını 2019'un son günlerinde çaldıAşk, 28 yaşındaki oyuncunun kapısını 2019'un son günlerinde çaldı.

31.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:05
Necip Uysal sevgilisi Nur Beşkardeşler ile sezon sonu evlenecek

Beşiktaşlı futbolcu birçok meslektaşının aksine adını şimdiye ne aşk dedikodusuna karıştırdı, ne de bir skandala.


Aşk kapısını 2019'un son günlerinde çaldı


Aşk, 28 yaşındaki oyuncunun kapısını 2019'un son günlerinde çaldı. Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile aşk yaşadığını ilan etti. Sevgililerin sezon sonunda nikah masasına oturacağı iddia edildi.



Kaynak: Hürriyet

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