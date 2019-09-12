Necip Uysal, Kosova Milli Takımı'nda oynayacak!

12.09.2019 21:06

Uzun süredir Necip'e milli formayı giydirmek için uğraşan Kosovalılar mutlu sona ulaştı. Beşiktaş forması giyen Necip Uysal, artık Kosova Milli Takımı'nda oynayacak. 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova, 2016 yılında UEFA'dan onay almıştı.

2016 YILINDA TEKLİFİ KABUL ETMEMİŞTİ

Kosova basınında yer alan haberlere göre 28 yaşındaki oyuncu 3 sene önce reddettiği Kosova Milli Takımı'nı bu kez kabul etti. Necip'in avukatları da gerekli evrakları hazırlamak için harekete geçti.

1 KEZ MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu 1 kez Türkiye A Milli Takım formasını giydi. Necip, orta saha ve stoper bölgesinde forma giyiyor.