"Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, Madeira Stadı'nda antrenman yaptı
Juventus'un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.
10.04.2020 13:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:32
Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
"RONALDO AYRICALIKLI DEĞİL"
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan "Evde kal" çağrısı yapan Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti.
Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
Kaynak: İHA