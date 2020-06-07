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NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı

NBA'de Houston Rockets forması giyen James Harden, gittiği striptiz kulübünde bir gecede 1 milyon dolar harcadı. Bu harcama sonrasında striptiz kulübü, Harden'ın formasını tavana asarak yıldız basketbolcuyu onurlandırdı.

07.06.2020 11:28 | Son Güncelleme: 07.06.2020 11:36

Houston Rockets yıldız basketbolcusu James Harden'in formasının, bir striptiz kulübünde bir gece 1 milyon dolar harcadıktan sonra tavana asılarak onurlandırıldığı bildirildi.

Harden'ın Rockets formasının bir gün Toyota Center tavanına yükseltileceği tahmin edilse de, şu anda hala aktif bir oyuncu olmasına rağmen, 13 numaralı forması, basketbol sahası dışında şimdiden onore edildi.

NBA yıldızı işi iyice abarttı! Striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı

"FORMASINI STRİPTİZ KULÜBÜNÜN TEPESİNE ASTILAR"

Joe Budden'ın podcast'inin son bölümünde, Harden'ın formasının, Houston'daki bir striptiz kulübündeki çılgın bir gecede 1 milyon dolar harcaması sonrası emekliye ayrıldığı açıklandı. Konuyla ilgili yapılan açıklamada "James'in forması tepeden asılı duruyor. Bunu yapmalarının sebebinin, James'in orada çok fazla para harcaması olduğunu söylemişlerdi. Bu yüzden formasını striptiz kulübünün tepesinden asmışlar" denildi.

Harden'ın striptiz kulüplerine olan ilgisi, lig genelinde bilinen bir durum. Rockets süperstarının tüm çevresindeki insanları bu tarz yerlere götürdüğü bilindiğinden, bu şekil bir faturanın gelmesi sürpriz değil.

160 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Yine de bu 1 milyon dolarlık hesap, bir dünya rekoru olma şansına sahip. Harden, 2017'de Rockets'ten aldığı dört yıllık 160 milyon dolarlık uzatma kontratı göz önüne alındığında, bu faturayı pek umursamaması da olası.

NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı
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