: NBA maçında kalçasını açan Lizzo, eleştirilere cevap verdi: Eleştirileriniz sizi ilgilendirir

12.12.2019 22:48 | Son Güncelleme: 12.12.2019 23:09

27 Ocak 2020'de sahiplerini bulacak 62. Grammy Ödülleri'ne 8 dalda aday olan Lizzo, NBA takımlarından Los Angeles Lakers ile Minnesota Timberwolves arasında oynanan maçı izlemeye gitti. Kıyafet tercihiyle çok konuşulan Lizzo, maçta kendi şarkısı Juice çalınca dayanamayıp oynadı ve kalçasını açtı. Herkesi şaşkına uğratan Lizzo, eleştirilere maruz kalmıştı.

"İKİYÜZLÜ VE ŞİŞMAN FOBİSİ"

31 yaşındaki Amerikalı şarkıcı, kıyafeti hakkında yapılan yorumlara bir açıklama getirdi ve eleştirileri "İkiyüzlü ve şişman fobisi" olarak tanımladı. Instagram hesabından açıklama yapan Lizzo, şunları söyledi:

"Olduğum kişi olarak yapmayı seçtiğim şeyler, aynı şeyi yapmak için size ilham verebilir. Benim gibi olmak zorunda değilsiniz. Kendiniz gibi olmanız gerekiyor. Ve asla hiç kimsenin sizi engellemesine ve kendinizden utanmanıza neden olmasına izin vermeyin.

"HAYATIMI VE DUYGULARIMI KONTROL EDEMEZSİNİZ"

Bu, benim her zaman olduğum kişi. Şimdi herkes görüyor. Eleştirileriniz sizi ilgilendirir, beni etkilemez. Olumsuz eleştirilerin hayatımda yeri yok; hayatımı ve duygularımı kontrol edemez. Hayatımın en mutlu dönemindeyim, etrafım sevgiyle çevrili. Şaşırttığımı biliyorum, çünkü daha önce hiç böylesini görmediniz. Benim gibi vücudu olan birini bu tarz kıyafetlerle ve böyle hareketlerle görmeye alışık değilsiniz. Hiçbir zaman kendimi sansürlemek istemiyorum. Kendimi sessizleştirmeyeceğim. Bazılarına seksi gelmediğim için kendi değerimi azaltmayacağım" ifadesini kullandı."

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