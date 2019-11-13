NBA'de Türk derbisini Furkan Korkmaz kazandı
NBA'de Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers, Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers'ı 98-97 mağlup etti.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncular Furkan Korkmaz ile Cedi Osman'ın karşı karşıya geldiği maçta Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'ı 98-97 yendi.
NBA'e 8 maçla devam edildi. Furkan'ın takımı Philadelphia 76ers, Cedi'nin forma giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk ettiği mücadeleyi 98-97 kazandı.
FURKAN'DAN 10 SAYI
Philadelphia 76ers'te Joel Embiid 27 sayı, 16 ribaunt, Josh Richardson 17 sayı, Ben Simmons 15 sayı, 5 ribaunt, 6 asistlik performanslarıyla öne çıktılar. Furkan da 10 sayı 4 ribaunt ve 1 asistlik katkıda bulundu.
Cavaliers'ta Tristan Thompson 17 sayı ve 11 ribaunt ile "double double" yaptı. Kevin Love 20 sayıyla takımına katkı sağlarken, Cedi ise 4 sayı kaydetti.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 98-97
Indiana Pacers-Oklahoma City Thunder: 111-85
Miami Heat-Detroit Pistons: 117-108
Chicago Bulls-New York Knicks: 120-102
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 119-114
Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 121-125
Phoenix Suns-Los Angeles Lakers: 115-123
Sacramento Kings-Portland Trail Blazers: 107-99
Haber Videosu: NBA'de Türk derbisini Furkan Korkmaz kazandı