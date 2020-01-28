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NBA'de Los Angeles derbisi, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi

NBA'de Kobe Bryant'ın ölümü nedeniyle yaşanan büyük üzüntü sürerken bir maç erteleme haberi geldi. Staples Center'da oynanması planlanan Lakers - Clippers normal sezon maçı ileri bir tarihe ertelendi.

28.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:46
NBA'de Los Angeles derbisi, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, ile LA Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: NBA'de Los Angeles derbisi, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi
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