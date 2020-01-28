: NBA'de Los Angeles derbisi, Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelendi

28.01.2020 09:40 | Son Güncelleme: 28.01.2020 09:46

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) yönetimi, Los Angeles Lakers ile LA Clippers arasında yarın oynanması planlanan maçı erteledi.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, erteleme kararının, trajik bir helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın da aralarında yer aldığı 9 kişinin anısına saygı nedeniyle alındığı kaydedildi.

İki Los Angeles takımı arasındaki maçın oynanacağı tarih daha sonra açıklanacak.

Kaynak: AA

Haber Videosu