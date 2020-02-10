: NBA'de 76ers, Furkan Korkmaz'ın 31 sayı attığı maçta Bulls'u yendi

10.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:49

NBA'e 7 maçla devam edildi. Furkan Korkmaz, takımı 76ers'ın Bulls'u 118-111 yendiği karşılaşmada 31 sayı, 5 ribaunt, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla galibiyette başrolü oynadı. Bir önceki karşılaşmada Memphis Grizzlies önünde 34 sayı bulan Furkan, üst üste ikinci maçında 30 üstü sayı kaydetmeyi başardı.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

Oyuna girdikten sonra arka arkaya bulduğu isabetlerle 17 sayı kaydeden Furkan, NBA'de 1996 – 1997 sezonundan beri birinci çeyrekte benchten gelerek en çok sayı bulan ikinci oyuncu oldu. 17'de 12 ile şut atan genç oyuncu, maç boyunca kaydettiği 31 sayı , 5 ribaund, 2 asist, 3 top çalmalık performansıyla ile ev sahibi ekibin en skorer ismi oldu.

Sezonun 33. galibiyetini alan Doğu Konferansı 5'incisi 76ers'ta Joel Embiid 28 sayı, 12 ribaunt, Ben Simmons 19 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle mücadele etti.

Üst üste 5. olmak üzere 35. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Zach LaVine 32, Luke Kornet 25 sayı buldu.

CEDİ'DEN 7 SAYI

Öte yandan diğer bir milli basketbolcu Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers'ın evinde Los Angeles Clippers'a 133-92 kaybettiği mücadeleyi 7 sayı, 4 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics: 111-112

Kaynak: AA

Haber Videosu

Atlanta Hawks-New York Knicks: 140-135Philadelphia 76ers-Chicago Bulls: 118-111Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 99-106Houston Rockets-Utah Jazz: 113-114Cleveland Cavaliers-Los Angeles Clippers: 92-133Portland Trail Blazers-Miami Heat: 115-109