Nazım Sangare İçin Resmi Fenerbahçe Açıklaması

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nazım Sangare için konuştu.

Teklif gelirse değerlendireceklerini kaydeden Öztürk, "Nazım Sangare için şu anda bize gelmiş resmi bir teklif yok. Biz Nazım'dan memnunuz ve takımda da tutmak istiyoruz. Teklif gelirse, kulüp ve yönetim olarak değerlendiririz ve ondan sonra oyuncumuz ile iletişime geçeriz ama şu ana kadar gelmiş bir teklif yok" dedi.

"DOUKARA'NIN FAYDALI OLACAĞINA İNANIYORUZ"

Takımın golcüsü Doukara'nın performansından memnun olduklarını da kaydeden başkan, "Doukara sakatlıktan sonra daha az forma şansı buldu ama Mevlüt'ün de iyi oynamasının da büyük payı var bunda. Mevlüt de baktığınızda sezon boyunca 11 gol attı, oynadığı dakika boyunca iyi bir performans sergiledi. Yaklaşık 2 ay önce sözleşme yeniledik ve önümüzdeki senelerde de takımda faydalı olacağına inanıyoruz. Teklif gelirse, teklifin çapına bakarız ve olumlu ya da olumsuz değerlendiririz ama bizim takımımızda görmek istediğimiz oyunculardan bir tanesi" ifadelerini kullandı.