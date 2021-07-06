Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre
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Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre

Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre
Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak - Haberler | Spor

MİSLİ.com 2'nci Lig'de 3 yıl sonra yeniden mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor dış transferde hız kesmiyor.

MİSLİ.com 2'nci Lig'de 3 yıl sonra yeniden mücadele etmeye hazırlanan Nazilli Belediyespor dış transferde hız kesmiyor. Nazilli Belediyespor, son olarak Düzcespor'dan stoper Onur Demir'le 1 yıllık, Altındağspor'dan sol bek Emre Toptan'la ise 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kariyerinde 5 sezon TFF 1'inci Lig'de Giresunspor formasını da giyen 29 yaşındaki Onur, geçen sezon Düzce'de 3'üncü Lig'de 32 maça çıktı. 27 yaşındaki Emre ise Altındağspor'da 31 maçta forma giyip 2 kez ağları sarstı.


Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre
Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre
Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre
Nazilli'nin son transferleri Onur ve Emre

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin Albayrak

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