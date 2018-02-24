Nazilli'de Portakal Üreticisinin "Düşük Fiyat" Tepkisi

Nazilli ilçesinde bazı portakal üreticileri, ürünlerinin düşük fiyata satılmasına tepki göstererek portakal ağaçlarını kesti.

Portakal sezonunun sona erdiği ilçede ürünlerini depoya kaldıran bazı üreticiler, fiyatların son yıllara oranla düşük olduğunu ileri sürerek portakal ağaçlarını kesti.

Hamzallı Mahallesi'nde portakal üreticisi Ali Toprak, gazetecilere yaptığı açıklamada, bahçesindeki birçok ağacı kestiğini söyledi.

Ağaçları keserek başka ürünlere yöneleceklerini aktaran Toprak, "2000 yılında portakalı 50 kuruşa sattık, hala 50 kuruşa satıyoruz. Toplamasını 25 kuruşa veriyoruz. Bu işin içinden çıkabilirsen çık. Bizde alternatif ürünlere geçmek için mecburen ağaçlarımızı kesiyoruz. Portakal para etmiyor, geliri kurtarmıyor." dedi.

Üreticilerden Türkay Öztürk ise "Şu anda çok az para bırakıyor. Eğer 1 liraya satabilirsek, iyi olacağını düşünüyoruz. Tabi burada üreticilerin sorunları geçmişe dayanıyor. Türkiye'de zamanında çok plansız bir üretim yapıldı. Köyceğiz'den Hatay'a kadar narenciye üretildiği için şu an pazarlamada sıkıntı yaşanıyor. Ürününü satamadığı için burada portakal ağaçlarını söken arkadaşlar oldu. Ben de 2 portakal bahçemi söktüm. En büyüblemimiz plansız üretim." ifadelerini kullandı.