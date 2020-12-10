Napoli - Real Sociedad Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? Maç şifresiz mi yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi grupların 6. maçları bugün başlıyor. Birbirinden güzel maçlara sahne olacak Avrupa Ligi'nde bugün yapılacak maçların sonucunda üst tura çıkanlar belli olacak. Peki Napoli - Real Sociedad Avrupa Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç şifresiz mi?

Avrupa Ligi grup maçları kaldığı yerden devam ediyor. Bugün 24 maç oynanacak. Harika karşılaşmalara sahne alacak maçlardan birisi de Napoli - Real Sociedad maçıdır. Peki Napoli - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda oynanacak? Tüm detaylar kısaca haberimizde.

NAPOLİ - REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Napoli - Real Sociedad maçı 10 Aralık 2020 Perşembe günü (bu akşam) saat 20:55 'de başlayacaktır.

NAPOLİ - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Napoli - Real Sociedad maçını Bein Sports 2 , Digiturk 78, Kablo TV 233 kanallarıından izleyebilirsiniz.

NAPOLİ - REAL SOCİEDAD MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, San Paolo Stadyumu, Napoli'da oynanacak.