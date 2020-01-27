Napoli'nin Juventus'a Attığı En İyi Goller

27.01.2020 20:19 | Son Güncelleme: 27.01.2020 20:19

Italya Serie A ekiplerinden Napoli'nin yıllar boyunca karşılaştığı Juventus'a karşı Gokhan Inler, Goran Pandev ve Dries Mertens gibi yıldızlarının ayağından bulduğu en güzel golleri sizin için derledik..