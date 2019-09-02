Napoli, Fernando Llorente'yi transfer etti
Beşiktaş ile adı geçen İspanyol golcü Fernando Llorente, İtalya'nın Napoli takımına transfer oldu.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli, İspanyol santrfor Fernando Llorente'yi kadrosuna kattı. Napoli Kulübü Başkanı Aurelio de Laurentiis, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, Llorente'nin sözleşme imzalarken çekilen fotoğrafına yer vererek, "Hoş geldin Fernando" ifadeleriyle transferi açıkladı.
YILLIK 2,5 MİLYON EURO KAZANACAK
İtalyan basınına göre, 34 yaşındaki İspanyol oyuncu, Napoli'ye 2 yıllık imza atarken, yıllık 2,5 milyon euro kazanacak.Napoli'ye transferiyle Llorente, 4 yıl aradan sonra Serie A'ya dönmüş oldu.