Napoli, Elmas transferi sonrası Oğuz Kağan ve Ömer Faruk Beyaz'ı takibe aldı

Napoli'nin Oğuz Kağan GGüçtekin ve Ömer Faruk Beyaz'ı da takibe aldığı öğrenildi. Vedat Muriç transferinde anlaşma gereği Çaykur Rizespor'a kiralanan Oğuz Kaan, sarı-lacivertli formayla ciddi süre bulan gençlerin başında geliyor.

İNGİLİZLER OĞUZ KAAN'IN PEŞİNDEYDİ

2017'de İngiliz ekiplerinden Fulham'ın 3 milyon sterlin, Manchester City'nin ise 5 milyon euro önerdiği 20 yaşındaki futbolcunun daha büyük potansiyele sahip olduğu düşünülerek bu teklifler reddedilmişti.

KULÜP, MENAJERLERİNİ ENGELLEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Ömer Faruk'u takip edenler arasında ise Alman devi Bayern Münih'in olduğu belirtiliyor. İki oyuncunun menajeri de yapılan sözleşmelere çıkış maddesi koydurmak istese de yönetim bunu engellemişti. Oğuz Kağan ile 2017'de 3 yıllık sözleşme yapılırken bu kontrat 2018'de 2022'ye kadar uzatılmıştı.

Böylelikle genç yıldızların düşük fiyatlarla elden kaçması engellenirken Eljif Elmas'ta olduğu gibi yüksek satışların önünün açılması hedeflendi.

Sarı-lacivertliler, bu sezon Çaykur Rizespor'da daha fazla süre alması beklenen Oğuz Kağan ile Ömer Faruk'tan yeni Eljif Elmas'ları yaratmayı hedeflerken bu konunun üzerine titizlikle eğiliyor. İki genç ismin transferleri konusunda önümüzdeki dönemde ciddi gelişmeler yaşanabilir.