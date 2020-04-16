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Cengiz Ünder, Napoli, Roma, Spor

Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi

Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin transferdeki ilk hedeflerinden biri olarak dikkat çekiyor. Bonservis bedeli yüksek olan Cengiz Ünder için Napoli, takas seçeneğini devreye girebilir.

16.04.2020 12:32 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:32
Napoli, Cengiz Ünder transferi için devreye girdi

Roma forması giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in ismi sık sık Premier Lig ekipleriyle anılırken bu kez İtalya içinden bir iddia geldi. Corriere dello Sport'a göre Napoli, milli yıldızımız için devrede.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali transfer için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.

TAKAS SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.

Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.

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