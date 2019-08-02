Naim Süleymanoğlu'nun kızı Sekai Mori'ye büyük şok!

'Cep Herkülü' olarak bilinen Naim Süleymanoğlu, Türkiye'ye Olimpiyatlar başta olmak üzere birçok madalya kazandırdı. Süleymanoğlu, 2017 yılında geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

BABALIK DAVASI AÇMIŞTI

Ölümünün ardından Japonya'da yaşayan Sekai Mori, avukatı aracılığıyla mahkemeye başvurarak babalık davası açtı. 1991 yılında Türkiye'de dünyaya geldiğini ve ünlü haltercinin babası olduğunu iddia etti.

DNA TESTİ SONRASI DAVAYI KAZANDI

Mahkeme DNA testi yapılmasına karar verdi. Ünlü haltercinin mezarından alınan DNA örnekleri ile Sekai Mori'den alınan örnekler uyumlu çıktı. Mahkeme, Sekai Mori'nin, Süleymanoğlu'nun kızı olduğuna hükmetti.

SÜLEYMANOĞLU'NUN NÜFUSUNA GEÇİRİLMEDİ

Habertürk'te yer alan habere göre; Mori'nin avukatları mahkeme kararı ile birlikte nüfus müdürlüğüne başvurarak Sekai Mori'nin Naim Süleymanoğlu'nun nüfus kütüğüne geçirilmesini talep etti. Ancak bu talep reddedildi. Çünkü istisnai bir engelle karşılaşıldı. Çünkü Naim Süleymanoğlu da sonradan Türk vatandaşı olmuştu. Ve nüfusa kaydı istenen Sekai Mori 18 yaşından büyüktü. Bu nedenlerle Mori'nin nüfus kaydı Naim Süleymanoğlu'nun üzerine yapılamıyor. Bunun tek bir yolu var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istisna yoluyla bu kaydın yapılmasına izin vermesi...

AVUKATI AÇIKLADI: İSTİSNAİ BİR ENGEL

Sekai Mori'nin avukatı Hülya Aksakal, "DNA testine göre Sekai hanımın Naim beyin kızı olduğu ispatlanmış durumda. Bunun üzerine zaten mahkemenin verdiği kararda da Naim beyin Sekai hanımın babası olduğu net bir şekilde karara bağlandı. Burada çok istisnai bir durum yaşandı. Naim Süleymanoğlu bildiğiniz üzere Türk vatandaşlığına sonradan geçti. Bu sebeple karşımıza istisnai bir engel çıktı. Sekai hanım 18 yaşından da büyük olması sebebiyle şu anda normal yollarla mahkeme kararıyla babasının nüfusuna kayıt olamıyor"

"CUMHURBAŞKANI İZİN VERİRSE OLACAK"

Sekai Mori'nin avukatı Keiko Torigoe, "Nüfus kanununa göre ancak Sekai hanımın ümidi sayın Cumhurbaşkanımızın istisna yoluyla Sekai hanımı Naim beyin nüfusuna kayıt edilmesini izin verilmesi oldu. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımızın onayı ile en yakın zamanda Sekai hanımın Naim beyin nüfusunda adını görmesini kalbimizden istiyoruz."