N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı

22.08.2019 20:44

Beşiktaş, Süper Lig'in 2. haftasında yarın akşam sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi. Yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou da ilk antrenmanına çıktı.



BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.



Yeni transfer Georges-Kevin N'Koudou ilk antrenmanına çıkarken, Domagoj Vida da takımla birlikte çalıştı. İdmana salonda çalışan Burak Yılmaz, Atiba Hutchinson ve Enzo Roco katılmadı.



Beşiktaş, yarın akşam saat 20.30'da Beşiktaş Park'ta Göztepe ile Süper Lig maçı oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA