: Müze Kart 1 Mart'tan itibaren 60 TL

17.02.2020 17:35 | Son Güncelleme: 17.02.2020 17:55

Müze Kart'ın 70 TL olan ücreti, 1 Mart 2020 tarihi itibariyle 60 TL'ye düşürülecek. Müze Kart, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerine ek olarak yılbaşından bu yana, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'na bağlı bazı tarihi mekanlara da 1 yıl boyunca sınırsız giriş hakkı sağlıyor.

BİR YIL GEÇERLİLİK TARİHİ BULUNUYOR

Kapsamı genişletilen, fiyatı ise düşürülen Müze Kart'ın, alındığı tarihten başlayarak bir yıl geçerlilik süresi bulunuyor. İndirimli Müze Kartlar, 1 Mart'tan itibaren Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri gişelerinin yanı sıra www.muze.gov.tr adresinden satın alınabilecek.

MÜZE KART AKADEMİ 30 TL

Ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerlerini 18 yaş ve altı, 65 yaş ve üstü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, gaziler ve refakatindeki anne, baba, eş ve çocukları ile şehit yakını kimlik kartı sahipleri, engelliler ile bir refakatçisi, zorunlu hizmete tabi er ve erbaşlar, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumlarında görev yapmakta olan öğretmenler, üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, yerli ve yabancı basın kimlik kartı sahipleri, ücretsiz ziyaret edebiliyor.

30 TL ücretle satışa sunulan "Müze Kart Akademi" ise Yükseköğretim Kurumu'na bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler ile bu kurumların bünyesinde görevli öğretim elemanı ve öğretim üyesi statüsündeki personele, Bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerlerini bir yıl boyunca ikişer defa ücretsiz ziyaret edebilmelerine olanak sağlıyor.

Kaynak: İHA

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