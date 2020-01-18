: Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu

18.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:40

Sosyal paylaşım sitelerinde, çalıştığı otel restoranının müşterileri için 'hanzo' tabirini kullanan şef garson tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat' ödenmeli' dediği restoran şefine kötü haber Yargıtay'dan geldi.

Sosyal paylaşım sitesinde, şef olarak çalıştığı otel restoranın müşterilerine hakaret ettiği iddia edilen genç, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkartılan restoran şefi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Restoran şefi olarak çalıştığını, davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, gerekçe olarak sosyal paylaşım sitesinde otelde konaklayan müşterilerle ilgili hakarete varan ve otelin prestijini düşürecek yorumlarda ve paylaşımlarda bulunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.

Feshin haksız olduğunu, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı restoran işletmecisi; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davacının taleplerini kısmen kabul etti. Davalı işletmeci ise kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk dairesi girdi.

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Davacının, sosyal paylaşım sitesinde, otel müşterileri için; "Yemeğini aldılar diye ... yanmış kedi gibi bağıran misafir kim olabilir. Ramazan ayında da hiç çekilmez oluyorlar. Sana hak veriyorum bizdekiler elit hanzo. Şizofreni misafirler bu hafta da geldiler. Kendilerine acil şifa otel personeline de sabırlar dilerim" şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi: "Söz konusu paylaşımlar otelde konaklayan müşterilere hakaret teşkil edecek nitelikte olduğundan, davacının eylemleri doğruluk ve bağlılığa uymamaktadır. Bu itibarla, işverence gerçekleştirilen fesih haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Kaynak: İHA

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