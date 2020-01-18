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Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu

Bir otelin restoranında şef garson olarak çalışan işçi, sosyal medya üzerinden müşteriler için 'hanzo' tabirini kullanınca işveren tarafından tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, mahkemenin verdiği tazminat kararını bozdu.

18.01.2020 10:23 | Son Güncelleme: 18.01.2020 11:40
Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu

Sosyal paylaşım sitelerinde, çalıştığı otel restoranının müşterileri için 'hanzo' tabirini kullanan şef garson tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat' ödenmeli' dediği restoran şefine kötü Yargıtay'dan geldi.

Sosyal paylaşım sitesinde, şef olarak çalıştığı otel restoranın müşterilerine hakaret ettiği iddia edilen genç, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkartılan restoran şefi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Restoran şefi olarak çalıştığını, davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, gerekçe olarak sosyal paylaşım sitesinde otelde konaklayan müşterilerle ilgili hakarete varan ve otelin prestijini düşürecek yorumlarda ve paylaşımlarda bulunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.

Feshin haksız olduğunu, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı restoran işletmecisi; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davacının taleplerini kısmen kabul etti. Davalı işletmeci ise kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk dairesi girdi.

YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU

Davacının, sosyal paylaşım sitesinde, otel müşterileri için; "Yemeğini aldılar diye ... yanmış kedi gibi bağıran misafir kim olabilir. Ramazan ayında da hiç çekilmez oluyorlar. Sana hak veriyorum bizdekiler elit hanzo. Şizofreni misafirler bu hafta da geldiler. Kendilerine acil şifa otel personeline de sabırlar dilerim" şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.

Kararda şöyle denildi: "Söz konusu paylaşımlar otelde konaklayan müşterilere hakaret teşkil edecek nitelikte olduğundan, davacının eylemleri doğruluk ve bağlılığa uymamaktadır. Bu itibarla, işverence gerçekleştirilen fesih haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."

Kaynak: İHA

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: Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
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HABER YORUMLARI (7)

  • COŞKUN ÇAKIROĞLU:
    Sosyal medya kullanan kişiler dikkatli olmalı ne işle ne eşle nede siyasetle alakalı paylaşımlarda bulunmamalı,yarın bir gün karşısına çıkabilir çünkü
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  • DAVUT DOĞRU:
    Uygurlu, hakikaten oralımısın bilmem ama o boşluğu sana vermezler, yani senden oraya şef olmaz uğraşma, işe girene kadar yalak girdikten sonra salak adam çok
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  • ADSIZ:
    bu adalet değil. . bu işçinin hakettiğidir yıllarca çalışmış haketmiş. . söylediği söz işini etkileyebilir ama hakettiği tazminatı ne suç işlerse işlesin alması verilmesi gerekir. . işverene fırsat veriliyor yanlış yapılıyor . . . tazminat ödememek için fırsat kollamalarının önü açılıyor. .
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  • HÜSEYİN:
    ''''ne suç işlerse işlesin tazminatını alması gerekir'''' sözünü sarf etmeniz pek doğru gelmedi. Yanınızda çalışan kişinin sizi soyması ve akabinde yakalanmasının ardından onu, tazminatını ödeyerek mi kovarsınız?
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  • UYGURLU:
    ekmek yediği tekneyi pisliyen birine sahip çıkılmamalı. karar doğrudur
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