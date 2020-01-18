Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
Bir otelin restoranında şef garson olarak çalışan işçi, sosyal medya üzerinden müşteriler için 'hanzo' tabirini kullanınca işveren tarafından tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin yolunu tutan işçiye kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay, mahkemenin verdiği tazminat kararını bozdu.
Sosyal paylaşım sitelerinde, çalıştığı otel restoranının müşterileri için 'hanzo' tabirini kullanan şef garson tazminatsız şekilde işten kovuldu. Mahkemenin 'tazminat' ödenmeli' dediği restoran şefine kötü haber Yargıtay'dan geldi.
Sosyal paylaşım sitesinde, şef olarak çalıştığı otel restoranın müşterilerine hakaret ettiği iddia edilen genç, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeden işten çıkartılan restoran şefi, İş Mahkemesi'nin yolunu tuttu. Restoran şefi olarak çalıştığını, davalı şirket tarafından iş sözleşmesinin feshedildiğini, gerekçe olarak sosyal paylaşım sitesinde otelde konaklayan müşterilerle ilgili hakarete varan ve otelin prestijini düşürecek yorumlarda ve paylaşımlarda bulunduğunun ileri sürüldüğünü kaydetti.
Feshin haksız olduğunu, işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem ve ihbar tazminatı ve fazla çalışma ücreti alacaklarının tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı restoran işletmecisi; davanın reddine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, davacının taleplerini kısmen kabul etti. Davalı işletmeci ise kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk dairesi girdi.
YARGITAY TAZMİNAT KARARINI BOZDU
Davacının, sosyal paylaşım sitesinde, otel müşterileri için; "Yemeğini aldılar diye ... yanmış kedi gibi bağıran misafir kim olabilir. Ramazan ayında da hiç çekilmez oluyorlar. Sana hak veriyorum bizdekiler elit hanzo. Şizofreni misafirler bu hafta da geldiler. Kendilerine acil şifa otel personeline de sabırlar dilerim" şeklinde paylaşımda bulunduğu hatırlatıldı.
Kararda şöyle denildi: "Söz konusu paylaşımlar otelde konaklayan müşterilere hakaret teşkil edecek nitelikte olduğundan, davacının eylemleri doğruluk ve bağlılığa uymamaktadır. Bu itibarla, işverence gerçekleştirilen fesih haklı olduğundan kıdem ve ihbar tazminatı istemlerinin reddi gerekirken, yanılgılı değerlendirme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir."
Haber Videosu: Müşteriye 'elit hanzo' diyen şef tazminatsız kovuldu
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sunu anliyorum en hakiki yargiclar yargitayda calisiyor gerisi vasatCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Sosyal medya kullanan kişiler dikkatli olmalı ne işle ne eşle nede siyasetle alakalı paylaşımlarda bulunmamalı,yarın bir gün karşısına çıkabilir çünküCevap Yaz Yayından Kaldır
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Uygurlu, hakikaten oralımısın bilmem ama o boşluğu sana vermezler, yani senden oraya şef olmaz uğraşma, işe girene kadar yalak girdikten sonra salak adam çokCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Ceza olarak tazminatının yarısını alsın. Ne şiş yansın ne kebapCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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bu adalet değil. . bu işçinin hakettiğidir yıllarca çalışmış haketmiş. . söylediği söz işini etkileyebilir ama hakettiği tazminatı ne suç işlerse işlesin alması verilmesi gerekir. . işverene fırsat veriliyor yanlış yapılıyor . . . tazminat ödememek için fırsat kollamalarının önü açılıyor. .Cevap Yaz 10 5 Yayından Kaldır
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''''ne suç işlerse işlesin tazminatını alması gerekir'''' sözünü sarf etmeniz pek doğru gelmedi. Yanınızda çalışan kişinin sizi soyması ve akabinde yakalanmasının ardından onu, tazminatını ödeyerek mi kovarsınız?1 Yayından Kaldır
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ekmek yediği tekneyi pisliyen birine sahip çıkılmamalı. karar doğrudur5 4 Yayından Kaldır