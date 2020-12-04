Müşterinin bıraktığı 2 bin dolarlık bahşişi alamayan garson için devreye patronu girip çek yazdı

ABD'de bir müşterisinin bıraktığı 2 bin dolar (15 bin 600 lira) bahşişi, çalıştığı restoranda 500 doların (3 bin 900) üzerinde bahşiş alınamayacağı gerekçesiyle alamayan garson sonunda muradına erdi. Bahşişi bırakan müşteri gelip sorunu çözmeyince devreye restoranın sahibi girdi ve kendi hesabından ödeme yaptığını belirterek çek yazdı.

San Antonio kentindeki Red Hook Seafood and Bar'da çalışan 21 yaşındaki Emily Bauer'e, lokantanın çok kalabalık olduğu pazar günü sürekli siparişleri geciktiği için özür dilediği müşterisi 69.01 dolarlık (538.4 lira) hesaba artı olarak 2 bin dolar bahşiş bırakmıştı.

Lokanta sahibi olduğunu söyleyen müşteri adisyona, "Mutlu Noeller, sıkı çalışmaya devam et" yazmıştı.

AİLESİNE HEDİYE VE EV ALMA HAYALİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Ancak, Bauer'in parayı alıp Noel'de oğullarına, erkek arkadaşına hediye alma, evi için harcama hayali kısa sürmüştü. Restoran yönetimi, üst sınır olduğunu, 500 doların üzerinde bahşiş tahsil edilemeyeceğini söylemişti. Bunu duyan müşteri arayıp hayal kırıklığına uğradığını ifade etmişti.

RESTORANIN SAHİBİ KARAR DEĞİŞTİRİP 2 BİN 69 DOLARLIK ÇEK YAZDI

Restoran sahibi John Cheng konunun basında ve sosyal medyada yer almasından sonra karar değiştirmiş olacak ki, "Noel zamanı herkes zorlanıyor. Ona bunu Noel hediyesi olarak vermeye hazırım" diyerek Bauer'e çek yazdı. Hatta, 2 bin dolarlık değil, müşterinin hesabını da içeren 2 bin 69 dolarlık (16 bin 142 lira.)

MÜŞTERİ SORUNU HALLETMEYİNCE PATRON DEVREYE GİRDİ

Cheng, ayrıca, bir yanlış anlaşılma olduğunu, sınır koydukları için değil Bauer'e paranın, müşterinin çekini tahsil edemedikleri için ödenemediğini söyledi. Müşterinin gelip sorunu halledeceğini düşündüklerini öyle olmayınca da kendisinin parayı ödemeye karar verdiğini ifade etti.

"BÖYLE BİR MUCİZE İÇİN DUA EDİYORDUM"

Beş aylık ve iki yaşında iki oğlu olan Bauer şunları söyledi: "Çok mutluyum. Çok zor bir yıl geçirdik. Erkek arkadaşım salgında işinden oldu. Öncelikli olarak oğullarım için harcayacağım. Hayatımda böyle bir mucize olması için dua ediyordum."