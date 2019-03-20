Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: Fenerbahçe Maçından 3 Puan Alacağımıza İnanıyorum

Spor Toto Süper Ligin 27. haftasında milli aranın ardından Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Ankaragücü'nde hazırlıklar sürüyor. Başkent ekibinde Teknik Direktör Mustafa Kaplan, Beştepe Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Devre arasında iyi bir takım kurduklarını söyleyen Kaplan, "Yaklaşık 5 hafta kaybetmeyen bir takımımız vardı. Sonrasında şansız kaybettiğimiz Trabzonspor ve Malatyaspor maçımız var. Biz iyi oyunculardan kurulu, iyi bir takımız" ifadelerini kullandı.

"CAMİA KENETLENMELİ"

Takımdan son derece memnun olduğunu ifade eden Mustafa Kaplan, "Ben takımdan son derece memnunum. Hiçbir problem yok. Djeje ve Moulin'in ufak sakatlıkları var. Djeje'yi belki Fenerbahçe maçına yetiştireceğiz. Moulin'in çekileceği MR sonucuna bakacağız. Şablonu bozmak istemiyoruz. İyi oynayan bir oyuncu grubu var. Puan alarak giden bir oyuncu grubumuz olduğu için değişiklik düşünmedik. Bizim şimdi ekibimiz, başkanımız, taraftarımız, camiamız, hepimiz kenetlenip bu takımı ligde tutmalıyız. Ligde tuttuğumuz zaman bu takımın önü açık" şeklinde konuştu.

"FENERBAHÇE MAÇINDAN 3 PUAN ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

İç sahada ve deplasmanda 4'er maç oynayacaklarını belirten Kaplan, "İçerideki ilk maçımız Fenerbahçe. İki takımda 31 puanda. Onlar da sıkıntılar yaşıyorlar. Biz de puan olarak yaşıyoruz. Biz Eryaman Stadyumunda 3 puan için oynayacağız. Her maça 3 puan için hazırlanıyoruz. Belki rakibimiz Fenerbahçe büyük bir camia ama biz de büyük bir camiayız. Onların planı kazanmak üzerineyse bizim de planımız kazanmak üstüne. O maçtan 3 puan alacağımıza inanıyorum" dedi.

Kaynak: DHA