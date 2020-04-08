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Mustafa Kaplan, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım

Son olarak MKE Ankaragücü'nü çalıştıran teknik direktör Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'den dolaylı yoldan teklif aldığını açıkladı. Mustafa Kaplan, Fenerbahçe'de çalışma ihtimaliyle ilgili olarak, "Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım" dedi.

08.04.2020 09:41 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:54
Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım

Koronavirüs salgını nedeniyle ailesi ile Ankara'daki evinde izole bir yaşam süren Mustafa Kaplan, Sabah Gazetesi'ne önemli açıklamalarda bulundu. Kaplan, Koronavirüsün hem dünya hem de Türk futboluna darbe vurduğunu söyledi.

Kaplan şöyle devam etti: "Özellikle yabancı transferi eskisi gibi olmayacak. Futbolcular ülkelerinde kalmayı öncelikli olarak düşünecektir. Bu nedenle kulüplerimiz mutlaka altyapıya önem vermeli. Kendi yıldız futbolcumuzu, kendimiz yetiştirmeliyiz."

"ARAYA MESAFE GİRDİ"

"Liglere verilen aradan dolayı futbol ile oyuncu, teknik adam ve taraftarlar arasına mesafe girdi. Dönüş sıkıntılı olacak. Futbol seviyesi düşecek. Oyuncunun evde çalışması ona fazla bir şey kazandırmaz. Bireysel antrenman ile grup çalışması farklı olur. Evde güç kazanamazsınız. Bu nedenle uzun bir aradan sonra saha ve grup idmanlarına başladığımız zaman sıkıntılar yaşanacaktır."

"FENERBAHÇE'DE GÖREV YAPMAK MUTLULUK VERİR"

Ali Koç'tan kendisine direkt değil, dolaylı teklif geldiğini belirten Mustafa Kaplan, "Karşılıklı fikir alış verişinde bulunduk, düşüncelerimi belirttim. Altyapı sorumluluğu ve A takımla koordinasyonu sağlama görevi verileceği belirtiliyor. Fenerbahçe'de çalışmaktan mutluluk duyarım. Hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna altyapılardan oyuncu yetiştireceğime inanıyorum" dedi.

"BEŞTEPE'DE İKİ EVİM VAR"

"Teknik adam olarak Beştepe'de görev yaptım" diyen Mustafa Kaplan, şu ifadeleri kullandı: "Gençlerbirliği ve Ankaragücü tesisleri yan yana. Bu iki kulübü çalıştırdım. Sevinçli ve üzüntülü günlerimiz olmuştur. Burası benim iki evim. Bir kez Giresunspor'a gittim, tekrar döndüm. Gençlerbirliği ve Ankaragücü ile yollarımız ayrılırken kapıyı hiçbir zaman kapatmadık. Karşılıklı anlaşıp ayrıldık. Bu nedenle kapıları her zaman bana açıktır."

Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım

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Teknik Direktör Mustafa Kaplan: Ali Koç'tan dolaylı olarak teklif aldım
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