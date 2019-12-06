Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Sneijder ile Drogba ile ilgili sorulan bir soruya "Keşke olsalar da tekrar onlarla beraber olsak" şeklinde yanıt verdi.
Galatasaray'da Başkan Mustafa Cengiz'e Emlak Konut anlaşmasının ardından Sneijder ile Drogba gibi yıldızların gelip gelmeyeceği soruldu.
Proje bitmesinin ardından takıma yıldız isimlerin alınıp, alınmayacağının sorulması üzerine Mustafa Cengiz, "Keşke bildiğimiz Sneijder, Drogba olsa da tekrar onlarla beraber olsak. Büyük takımlar en az 1-2 dünya çapında bir yıldız ile yürür. Gerisinin sahada ölümüne koşan, 90 dakika aldığını kutsal formayı ölümüne mücadele ile yansıtan o ruha sahip insanlarla yürüyeceği de kesin. Her zaman gelir" dedi.
Haber Videosu: Mustafa Cengiz: Sneijder ve Drogba olsa da tekrar onlarla oynasak
-
Hagi, Popescu, Tafarel, gibi futbolcular bir daha gelmez.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
METİN OKTAY VE HAKAN ŞÜKÜRDE OLSA, HELE BİRDE JARDEL, NE DURUYON FATİH HOCAM TOPLA GEL HEPSİNİ.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
HELAL OLSUN MAMAD ABI.1 Yayından Kaldır
-
HEYECANDAN DİLİM DAMAĞIM KURUDU. . . METİN OKTAY'' I FİLAN DA YAZIN ARA SIRA. . . DEVRE ARASI GELİYOR HESABI !!!!Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır