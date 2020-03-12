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Mustafa Cengiz, Mete Kalkavan, Galatasaray, Spor

Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada biri yangın var diye koşsa herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsur. Bir kişi pozitif çıktı. Ortalık yangın yeri oldu. Raflar boşaldı. Ben mutlaka tedbirin alınmasından yanayım. Devletin bütün söylemlerini harfiyen uyulması gerek." dedi.

12.03.2020 17:55 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:23
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, GSYİAD ile yapılan iş birliği anlaşmanın basın toplantısında gündemle ilgili gelen soruları cevapladı. Yaklaşan genel kurul öncesinde duygusal olarak nasıl hissettiğinin sorulması üzerine Cengiz, "Güzel soru ama zor cevap. Biz bu işi niye yapıyoruz? Neden cevap veriyoruz? Eğer sizin ajandanız yoksa ikinci hedefiniz yoksa ticari, siyasi, sosyal yoksa bu işi niye yapıyorsunuz? Bu soru aslında felsefik bir soru. Eğer sizin bir ajandanız yoksa sivil toplum örgütlerini, sosyal camialarda niye varsınız? Niye bir insan işini gücünü bırakıp Kurtuluş Savaşı'na can vermek için cepheye gider? Bütün bu sorular felsefik sorular. Bu tip sivil toplum kuruluşları kendimi tenzih ederek söylüyorum, beklediğiniz tek şey başarı karşısında takdir edilme duygusudur. Eğer siz bu takdir edilmeyi göremezseniz insanda kırgınlık yapar. Beklentinizi bulamazsınız. Türkiye'nin eğitimsel anlamda bunu aşması gerekiyor. İnsanların şükretmeyi, teşekkür etmeyi, vefalı olmayı, sadakatli olmayı öğrenmesi gerekiyor. Çok asil duygular bunlar. Ön planlana alması daha iyi olur. Biz tam tersine kırgınlıkla geri çekilmenin Galatasaray'a çok ciddi zarar vereceğini biliyoruz. Geçen o talihsiz ibra olayından bu yana biz bunun kendi içimizde çok savaşını yaptık. Fakat çocukluk aşkımızın, gönül verdiğimiz sevdanın uğruna gecemizi gündüzümüze kattığımız armanın taraftarı beni çok iyi anlıyor. Zarar görmemesi için devam ediyoruz. Herkes emin olsun, kişisel tatmini de bıraktık. Sadece Galatasaray yaşasın diye devam ediyoruz. Gidebildiği kadar" diye cevap verdi.

"TARAFTARI BİR ARAYA GETİRDİ, ATEŞ OLUŞTURDU"

Fenerbahçe derbisi öncesi okuduğu Fatih suresini Beşiktaş derbisi öncesinde de okuyup okumayacağı sorusuna da Cengiz, "Beni 2 yıldır izliyorsunuz. Ben de maalesef planlı bir şey ok. Bu kötü bir şey. Ben DPT dönemlerini yaşamış bir bürokratım. 5 yıllık kalkınma programlarında. Bu tip şeyler doğal, spontane. Nevzat orta sahaya bir top dikmişti. Benim aklıma 'İstanbul'u fetih eden komutan, ne güzel komutandır, ordu ne güzel ordudur' hadisinden geldi, ayete döndü. Böyle bir ortam olması lazım. Planlı hiçbir şeyimiz bu anlamda yok. Güzel de maç oldu. Benim inancıma göre eğer siz kötü bir şeye inanıyorsanız onu iyi bir şeyle söylemle kırarsınız. Açıklanamayacak, ifade edilemeyecek çok şey var, bilimin de açıklayamadığı. Belki de bu da onlardan biri, bilemem. Sadece bir sembol, taraftarı bir araya getirdi. Ateş oluşturdu. Bu bir güzellik. Bunu da siz sağladığınız" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞLI KARDEŞLERİMİZ RAHATLIKLA GELEBİLİR"

Korona virüs ile ilgili olarak da konuşan Mustafa Cengiz, "Cesaret, korku ve panik bulaşıcıdır. Şurada biri yangın var diye koşsa herkes koşar. Kapımızda ciddi bir sorun var. Nüfusumuz 80 milyon küsur. Bir kişi pozitif çıktı. Ortalık yangın yeri oldu. Raflar boşaldı. Ben mutlaka tedbirin alınmasından yanayım. Devletin bütün söylemlerini harfiyen uyulması gerek. Sağlık Bakanlığı çok güzel açıkladı. Doktorlar, bilim insanları çok güzel açıkladı. Onların bütün yönergelerine uymalıyız, önlem olarak. Fakat panik yapmamalıyız. Çanakkale'nin kapısına bir tane savaş gemisi geliyor. Hepimiz cepheyi bırakıp, makarna almaya gidiyoruz. Bu olmaz. Siz önleminizi alacaksınız. Siperinizi kazacaksınız. Karşımızda ciddi bir şey var. İnsan bilinmeyenden korkar. Domuz gribi yaşadık. Kuş gribi yaşadık. Bugün Almanya'da yılda ölen yaklaşık 8 ile 15 bin gripten daha fazla. 120 bin vaka. Ölen 3-4 bin. Şükür ki 1 ile 10 yaşına vurmuyor. Bizim gibilere vuruyor. Bu bizi sevmeyenler için iyi bir şey. İnsan bazı şeyleri kabul etmesi gerekir. Bizim ömrümüzden alsın gençlere versin. Aşı bulundu. Çin ilk çıktığı andan itibaren bütün genetik kodları bilim insanların emrine sundu. Şu anda hayvanlar üzerinde test ediliyor. 100 milyonlarca dolar harcanıyor. Bütün vakıf ve sosyal kuruluşlar destek veriyor. Onların tahminlerine göre maksimum 1 yıl içerisinde bu aşı bulunacak. Belki daha önce. Hayvanların üzerinde deneniyor. Maçla ilgili zaten kendi imkanlarımızla yapacaktık. Sağ olsun İstanbul Büyükşehir Belediyesi bütün stadı kapalı ve açık alanları dezenfekte edecek. Beşiktaşlı kardeşlerimiz de rahatlıkla gelebilir. Sahada mücadele hakça olsun. Hiçbir hakem müdahalesi lehimize ve aleyhimize olmasın. Dostça bir mücadele olsun" şeklinde konuştu. Arda Turan'ın sezon sezonu transfer soruna ise Cengiz, "Şu anda bu konunun konuşulmasından yana değilim. Arda bize hizmet etmiş değerli bir kardeşimiz. Günü geldiğinde şartlar içerisinde her şey görüşülebilir. Şimdiden gündemimizde yok" dedi.

"ALLAH AŞKINA METE KALKAVAN BİZİM MAÇI KABUL ETME"

Hakemlerle ilgili de konuşan Mustafa Cengiz, "Beşiktaş değerli bir rakibimiz. Bizim sahamızda tartışmalı bir taç pozisyonu bizi m sahadan atılıyor. Gol yerseniz bunun şampiyonluğa etkisi ne? Biz aynı golü Ali Sami Yen'de Real Madrid'den yedik. Aynı şekilde golü Juventus da yedi. Bu iki taçta bizim 18'imize yakın bölgede yapıldı. Bunlarla uğraşırsak ben son Sivasspor maçına dönerim. Sivas maçındaki hakemin hatasını, kimilerine göre kural hatası. Herkes gördü. Herhangi bir futbolseverin bu hatayı görmemesi mümkün değil. Golden önceki faul, golden önce Onyekuru'ya yapılan bize göre penaltı. Nereden baktığınıza bağlı. Tartışmalı pozisyon. Hakem oyunu durdurduğunda biz Onyekuru'nun pozisyonuna penaltı vereceğini zannettik. Birden bir bize penaltı çaldı. Biz buna da bir şey demiyoruz. Ortalığı yangın yerine çevirdik mi çevirmedik. Biz doğru duvarın yıkılmayacağını, her zaman doğrunun kazanacağını inanıyoruz. Sahada bize yapılan 9 tane hakem hatası var. Maçı yöneten sayın Mete Kalkavan. Ben olsam bu hakemi vermezdim. Buradan sevgili MHK Başkanı bence düzgün bir insan. İnsanlar bir takımı tutabilir. MHK Başkanı da tutabilir. Tuttuğunuz takımı lehine veya rakip olduğunuz takımın aleyhine düşüncelerle hareket edip, eylemler ve atamalar yaparsanız zaten söylenecek bir şey yok. Orada oyun bitmiştir. Ben oyununun bitmediğine inananlardan ve doğru raya oturması için mücadele verenlerdenim. Lehime değil. Ben lehime en ufak bir talepte bulunmadım. Objektif taleplerde bulundum. Benim 150 gün ve 150 bin TL ceza almama neden taleplerimiz, bütün takımları ilgilendiren taleplerdi. Bunu bile göremediler, bildiri yayınladılar. Şimdi Mersin İdmanyurdu maçı yaşanmış. Kaptanımıza çok ağır faul yapılmış. Sırtına bizmiş gezmiş neredeyse. Onu sırtından indirince hakem bizimki kırmızı verdi. Şok yaşadım. Aynı anda çok değerli babası Samsun milletvekili İhsan Kalkavan. Bildiğim kadarıyla Galatasaraylı. O maçta hastaneye kaldırıldı ve daha sonra vefat etti. Hepimizin babası değerli. Siz babanızın ölümüne bir şekilde neden olan bir olayı unutur musunuz? Unutmazsınız. Ben unutmam. Kin güder misiniz o ayrı bir şey. Beni etkiler. Vermeyin. 9 tane maç. Ben diğerleri gibi tek tek projeksiyona yansıtmam. 9 maçta neler yapmış. Hepsi de aleyhimize. Allah aşkına sana verildiğinde sevgili Mete Kalkavan bizim maçı kabul etme. Bizim maçı yönetme güzel kardeşim. Sevgili MHK verme ya, bu insana da Çin işkencesi. Babasının ölümüne bir nedenle, bakın, biz değiliz zemin bulmuş bir tarafız biz. Senedin vadesinin nerede ne zaman kesileceğini kimse bilemez. Bu var. MHK'nın bu bağlamda dikkatli olması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

"AHMET NUR ÇEBİ İLE ARAMIZDAKİ BİR SORUN YOK"

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile aralarında bir sorun olmadığını belirten Başkan Cengiz, "Ahmet Bey ile Kulüpler Birliği'nde beraberdik. Ondan sonra nikahta beraberdik. Ahmet bey sevdiğim bir insan. Hiç hakem konusunda konuşmadık. Başkanlar, camialarına karşı da sorumlu. Camia alttan forse ediyor. Biz maçı erteleyelim, seyircisiz oynansın diye duyduk. Ben şaşırdım. 'Hangi maç' dedim. Galatasaray-Beşiktaş maçı. 'Bu maç tek mi, öbür maçlar iptal mi oldu' dedim. İptal olmadı. Biz kendileri de en iyi şekilde ağırlıyoruz. Öyle tuvaletlerimiz çok iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz. Ses vermeyeceğiz deyip, ses vermiyoruz. Beşiktaş için demiyorum. Hiçbir sorun yok. Beşiktaş'ı bekleriz. Bu arada ateş düşürmeye çalışanlara, camiaları birbirine düşürmeye çalışanlara karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

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Kaynak: İHA

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