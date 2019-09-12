Mustafa Cengiz: Kulüpler Birliği bizim için yok hükmündedir

12.09.2019 15:38

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün yeni imzaladığı sponsorluk anlaşmasının töreninde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Her kulübün hakem eleştirisi yaparken objektif olması gerektiğini ifade eden Cengiz, "Türk futbolunun en büyük rahatlama noktası, futboldur. Lütfen toplumun dinamikleriyle oynamayın. Biz rakiplerimize değerli diyoruz. Kendimize duyduğumuz saygıdan bunu diyoruz. Bazı rakiplerimiz şampiyonluklarımıza 'lekeli şampiyonluk' diyor. Bütün yöneticiler, kendi takımlarının formalarını bir kenara bırakıp hakemlere direktif vermeliler" diye konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDEDİR"

Cengiz, "Biz herkese 10 numara ile başlarız, TFF ve kurumları da dahil. Biz geçen sezon yarışı kaybeden rakiplerimizin kendi taraftarlarına şirin gözükmek için yaptığı açıklamaları gördük. Biz geçen sezon şerefli bir şampiyonluk kazandık. TFF ve kurullarının bu sezonki tavırları bizi müthiş derecede rahatsız ediyor. Biz, burada Galatasaray'ın önünün kesilmek istendiğine yönelik bir eğilim seziyoruz. Biri çıkıyor 'son iki şampiyonluk şaibelidir' diyor, iki hakemi gösteriyor. Bu ara zaten Kulüpler Birliği'ne birlik demeye dilim varmıyor, içerisinde bir takımın olmadığı yer birlik olmaz. Bizim için yok hükmündedir" şeklinde konuştu.

"41 BİN DOLAYINDA KOMBİNE SATTIK"

Yeni sezon kombine ve loca satışlarına ilişkin de bilgi paylaşan Cengiz, "Kombinelerde sayısal olarak neredeyse doyma noktasındayız. Rakamsal olarak ihtiyaçlar tabi ki bitmez. 41 bin dolayında bir satış gerçekleştirdik. Biz göreve geldiğimizde 75 loca boştu şu anda 30'a düşmüş durumda. Bizi son transferlerden sonra taraftarlarımızın desteği memnun ediyor. Biz bu desteğin maddi mecralara dönmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Burada özellikle localar için ben bir yarış öneriyorum. Sadece forma almakla yetmez, forma yetiştiremiyoruz. Forma temin eden sponsorumuzla bir sorunumuz oldu. Geçmiş yönetimlerin maddi sorunları karşılayamamasını sebep göstererek forma temini konusunda bize sorun çıkardılar. Salt ticari açıdan haklı olabilirler ama bizim 1 aydan bu yana, ana forma sponsorumuza tek kuruş borcumuz yok, teminatı da yolladık. Nakit olarak peşin çalışıyoruz. T-shirt yaptırıyoruz, taraftarımızdan bu konuda şikayet alıyoruz. 90'a yakın mağazamız var, tek tek bütün sorunlarla ilgileniyoruz. Sahte forma satan numaraları deklare ediyoruz, web sitemizde ilan edilen numaralar dışındaki numaralara itibar etmesinler. Sadece forma satarak bir takımı finanse edemeyiz. Hedefimiz, yabancı takımları yenip zirveye olan yürüyüşümüzü devam ettirmektir" ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'I CEZALANDIRMA EĞİLİMİ SEZİYORUZ"

Cengiz, sarı-kırmızılı takıma karşı cephe alındığını dile getirerek, "Sezon başında yeni bir federasyona beyaz sayfa açmamız gerekiyordu. Geçen yıldan kalan bir takım rahatsızlıkları kör gözüne tekrar sahaya sürülmesi, hakemlerin Galatasaray'a faul, sarı, kırmızı kart gösterme cesareti, bizi rahatsız ediyor. Biz burada, sanki Galatasaray'ı cezalandırmak ister gibi, durdurmak ister gibi bir eğilim seziyoruz" dedi.

"ŞENOL HOCA'YI GÖRDÜĞÜMDE SERZENİŞTE BULUNABİLİRİM"

A Milli Takım'da Galatasaraylı futbolcu bulunmamasına yönelik bir soruya cevap veren Cengiz, "Biz milli olan her şeye sahip çıkarız, ister bizde oynasın, ister oynamasın. Şenol hocayı görünce; Emre Mor, Adem Büyük ve Şener Özbayraklı'yı Mili Takım'a neden almadığı konusunda serzenişte bulunabilirim. Ben olsam alırım, benim görüşüm" şeklinde konuştu.

YUSUF GÜNAY: 10 BİN KAPASİTE ARTTIRIMI OLACAK

Galatasaray İkinci Başkanı Yusuf Günay ise Türk Telekom Stadı'nda kapasite artırımı için başvuru yapıldığını ifade ederek, "Bildiğiniz gibi son bir kanun değişikliği yapıldı. Burada ayakta seyirci alınmasına, bakanlık izniyle imkan tanındı. Biz de bakanlığa başvurduk, 10 bin küsur ilave bir kapasite artırımı olacak. İzin bekliyoruz, koltuk siparişlerini vereceğiz. En kısa sürede bu arttırımı gerçekleştireceğiz. Şampiyonlar Ligi maçları portatif koltuklarla izlenebilecek. Statta 4 bin civarında VIP koltuğu da yeniliyoruz" bilgisini paylaştı.

Kaynak: İHA