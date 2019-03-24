Mustafa Cengiz, Kararı Alkışlayan Abdurrahim Albayrak'ı Engelledi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ibra oylamasında verilen kararı alkışlayan İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ı engelledi. Bu hareket genel kurula damga vurdu.
Galatasaray'ın Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilirken kongrede uzun süre hafızalardan unutulmayacak bir sahne yaşandı. İbra oylamasının yapıldığı esnada Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, üyelerin oylamada pozitif bir görüş belirtmesinin ardından bu kararı alkışladı.
KAMERALARA YANSIDI
Kendisine yönelik eleştirilerin ardından biraz gergin olduğu gözlenen Mustafa Cengiz, yardımcısı Albayrak'a müdahale etti ve alkışlamasını engelledi. Mustafa Cengiz'in, Abdurrahim Albayrak'ın alkışlamasına engel olduğu bu anlar kameralara da yansıdı.
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YORUMLAR (8)
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Yazık oldu Mustafa Cengize dursun oldaydı Galatasaray Avrupadan kesin men cezası almıştıCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Ben fb li biri olarak şunu diyeyim . Eğer kale alırsanız. Bence bu aristokrat kesim olan liselilerin takım felan umrunda değil. Takımı kendi malları gibi görüyor ve öyle yönetmek istiyorlar. Siz onların umrunda bile değilsiniz. Bunu lütfen hakaret olarak almayın. Isın doğrusu bu...Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Abdurrahim albayrak gs hiç bir faydası yoktur sadece kendi menfaati ve itibari için gs deCevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
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dursun zamanında galatasarayın takım otobüsü bile hacizlikti. elektrik faturasını ödeyemeyen dursun yeniden başkanlığa adaysa benim için GS bitmiştir. tepki olarak her hafta başakşehir maçına giderim. . . not: başakşehir 5. etapta oturuyorum. . .Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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aynen gelsin polatlar aysallar alalım yıldız oyuncuları sonra 1 milyar lira borcumuz olsun uefa yasak koysun.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır