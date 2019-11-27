Mustafa Cengiz'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye gönderme
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasarayız" dedi.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği Ödül Töreni'nin ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın her zaman şampiyonluk hedefiyle sahaya çıktığını vurgulayan Cengiz, "Galatasaray'ın olduğu her yerde ölümüne mücadele vardır, şampiyonluk vardır. Galatasaray, onurlu ve şerefli galibiyetler için oynar. İnşallah hocamız ve oyuncular elinden geleni yapacak ve Galatasaray'ın şanlı adını devam ettirecek" diye konuştu.
"HEDEFLERDEN EN UFAK SAPMA YOK"
Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair de görüşlerini paylaşan Mustafa Cengiz, "Galatasaray şu anda rakipten puan olarak 1.5 maç geride. 8 takım potanın içinde yer alıyor. Galatasaray her zaman tarihi itibariyle en büyük şampiyonluk adayıdır. Hedeflerde en ufak şaşma yok. Takılabilir ya da engellere çarpabiliriz, fiziksel koşullar bizi zorlayabilir. Galatasaray'ın olduğu her yerde şampiyonluk hedefi vardır. Bu bir inançtır. Biz bunu Şampiyonlar Ligi'nde ve Türkiye'de bunu hep gösterdik, göstermeye devam ediyoruz. Altın yere düşmekle hiçbir zaman değerini yitirmez. Bizim Şampiyonlar Ligi'ndeki toplam galibiyet sayımız, diğer takımların toplamından fazladır. Topladığımız puan, attığımız gol, tüm takımların attıklarından, topladıklarından daha fazladır. Biz Galatasarayız" şeklinde konuştu.
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SEKİZTAŞIN USTUNE YİYEN OLDUMU BİLENİNİZ VARMI :)Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Avutun böyle kendiniziCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KANATLILAR DOLUŞMUŞ GENE FORZA SEKİZTAŞ SİZ NAPDINIZ UEFA DA :) DAHA PUAN ALAMADINIZCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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alemin derdi galatasaray olmuş demek ki zamanında gs herkese iyi koymuş. hepiniz vatan hainisiniz. gs demek türkiye demek ezikler 1-2 puanda siz alında sevinelim totoşlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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ziyaaaaaCevap Yaz Yayından Kaldır
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90 da gol yiyince oluyor işte böyle şeyler. :))) Adam ne attı la :))Cevap Yaz 6 3 Yayından Kaldır
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özürlü galiba dalga geçmeyinCevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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HADİ LENNNNN ZIRTOOOO:)))))))))))))))))Cevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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ancak gülünürCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Şimdi sana bunu soran mı oldu , ortalığı ne geriyorsun ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır