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Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı

Galatasaraylı taraftarlar, "Kadıköy'de kazanabilecek misiniz" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayetini okuyarak cevap veren Mustafa Cengiz'in o videosunu paylaşıyor.

23.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:45
Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi 'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

"DOĞRUSU BİZ SANA APAÇIK BİR FETİH İHSAN ETTİK"

Bu sonuç sonrası Galatasaray Başkanı 'in basın toplantısındaki konuşması gündem olmuştu. Cengiz, bir muhabirin "Başkan 'de bu sefer kazanabilecek misiniz?" sorusuna 'nin ilk ayetini okumuştu. Ayetin meali şu şekilde: "Doğrusu biz sana (zafer yollarını) açtık; apaçık bir fetih ihsan ettik" Galatasaraylı taraftarlar da tarihi galibiyet sonrası Mustafa Cengiz'in bu sözlerini bir kez daha paylaştı.


Haber Videosu

: Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı
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