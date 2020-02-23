: Mustafa Cengiz Fetih Suresi'ni okudu, Galatasaray tarih yazdı

23.02.2020 21:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 21:45

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Fenerbahçe'nin Kruse ile penaltıdan bulduğu gole ilk yarıda Donk, ikinci yarıda da Falcao'nun penaltı ve Onyekuru'nun golleriyle cevap veren Galatasaray, rakibini 22 Aralık 1999 tarihinden sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.

"DOĞRUSU BİZ SANA APAÇIK BİR FETİH İHSAN ETTİK"

Bu sonuç sonrası Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in basın toplantısındaki konuşması gündem olmuştu. Cengiz, bir muhabirin "Başkan Kadıköy'de bu sefer kazanabilecek misiniz?" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayetini okumuştu. Ayetin meali şu şekilde: "Doğrusu biz sana (zafer yollarını) açtık; apaçık bir fetih ihsan ettik" Galatasaraylı taraftarlar da tarihi galibiyet sonrası Mustafa Cengiz'in bu sözlerini bir kez daha paylaştı.

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