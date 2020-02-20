Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe derbisiyle ilgili basın mensubunun sorduğu bir soruya "İnna fetahna leke fethan mübina" yanıtını verdi.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Galatasaray'ın Kadıköy'de kötü bir istatistiği var. Bu istatistiğin bozulacağına ve bunun size kısmet olacağına inanıyor musunuz?" sorusuna Fetih Suresi'nin ilk ayeti olan "İnna fetahna leke fethan mübina" yanıtını verdi. Cengiz'in söylediği ayetin Türkçe meali ise şu şekilde: "Şüphesiz biz sana apaçık bir fetih verdik."
"UMARIM BU SERİ PAZAR GÜNÜ KIRILIR"
Cengiz ayetin ardından sözlerine şöyle devam etti: "Müthiş bir rekor, tebrik etmek lazım ama mutlaka bu seri kırılacak. Kadıköy'de galibiyet kime nasip olur bilmiyorum. Biz 19 yıldır kazanamıyoruz, 14 yıl da şampiyonluk da görmedik ama bu bir gün bozulacak. Umarım pazar günü kırılır."
FETİH SURESİ NEDİR?
Fetih suresi, Medine döneminde inmiştir. 29 âyettir. Sûre, adını 1, 18 ve 27. âyetlerde geçen "fetih" kelimesinden almıştır. Sûrede başlıca, hicretin altıncı yılında Hz.Peygamber ile Mekke'li müşrikler arasında gerçekleşen Hudeybiye antlaşması, cihad, savaştan geri kalan münafıklar ve Mekke'nin fethedileceği müjdesi konu edilmektedir.
FETİH SURESİ KONUSU NEDİR?
Ana konu Hudeybiye Antlaşması'nın değerlendirilmesi, niyetlendikleri umre ibadetini yapamadan döndükleri için büyük üzüntü ve hayal kırıklığı içinde olan müminlerin teselli edilmesi, bu harekât içinde ve sonrasında olup bitenlerin Allah nezdindeki değerinin açıklanmasıdır. Bu genel çerçeve içinde Hz. Peygamber ve ashabının Allah katındaki durum ve dereceleri, onları ibadetten meneden müşrikler ile yalnız bırakan münafıkların acı sonları hakkında önemli bilgiler verilmiş, bu barışı takip edecek olan fetihler müjdelenmiştir.
Haber Videosu: Mustafa Cengiz derbi sorusuna Fetih Suresi ile yanıt verdi
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ali koç ersun yanal ile beraber ptesi basın toplantısı yapıp bırakacak haziranda yeni başkan seçimi olur yüzde 90Cevap Yaz Yayından Kaldır
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NE KADAR ÇOK KUYRUK ACISI OLAN VAR AĞLAMAYIN BEYLER AYIPTIR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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O parmağa indir cengiz. Bi daha da Ali koç u görünce ayağa kalk selam ver cengiz.6s ye başkan oldun adam oldun seni tanıyan bi allahın kulu yoktu. Cengiz akıllı olCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BOŞ İŞLERE ALLAH CC KELAMINI NİYE KARIŞTIRIYORSUN SAYGISIZLIĞIN DANİSKASICevap Yaz Yayından Kaldır
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FENERLİLER SİZ GİDİN HAHAM ALİ''NİN MASALLARINI DİNLEYİNCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Ya müslüman müslümana karşı nasıl okur :) sanki savaşa gidiyor :) iyice saçmalamış :):):):):):):)Cevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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Kardeş bir gs taraftarı olarak şunu söylemek istiyorum ülkemizde her şey din üzerine kurulmuş futbol siyaset her şey o yüzden 100 yıldır Bir ileri iki geri gidiyoruzYayından Kaldır
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Comolokko sizin kulübün vatan haini olduğunu bütün türkiye biliyo. Bi ayağınız fransa da bi ayağınız pensilvanyada2 Yayından Kaldır
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Kafirlerle işbirliği yapan 6s dir. Nerde kralınız hakan şükür arif erdem .2 Yayından Kaldır
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FENERBAHÇE KAFİR TAKIMIDIR KARDEŞ ÖGREN4 Yayından Kaldır