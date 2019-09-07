Mustafa Cengiz'den Türkiye Futbol Federasyonu'na sert sözler: Aslan kükrerse düşmanları boğulur

07.09.2019 14:51

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu üyesi Öner Kılıç'ın eşi Hande Kılıç'ın cenaze töreninden sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

Galatasaray'a, yönetimimize ve hocamıza karşı kurulan tüm şer odaklarına karşı Galatasaray yine şampiyon olacaktır. Ellerinden geleni artlarına koymasınlar. Hocamızın verdiği tepki tamamen demokratik, kimseyi hedef almayan bir tepkiydi. Kurulan tüm tuzaklara, sinsice yapılan tüm planlara rağmen şampiyonluk yürüyüşümüze devam edeceğiz. Federasyonun gerekli adımları atmasını şiddetle bekliyoruz.

"MAYISLAR BİZİMDİR"

Hakimler sadece Berlin'de yok. Ankara'da da var, İstanbul'da da var. Bir kez daha söylüyorum. Mayıslar bizimdir! Galatasaray'ın 5. yıldıza yürüyüşünü kimse engelleyemeyecek. Biz Galatasaray olarak duruşumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Aslan bir kükrerse düşmanları kendi seli içerisinde boğulup gider. Bariyerleri parçalaya parçalaya yolumuza devam edeceğiz.