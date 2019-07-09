Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır." dedi.

"EN ÖNEMLİ ŞEY FUTBOLCULARIN KARAKTERİ"

Cengiz, "Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Bizim için en önemli şey futbolcuların karakteri. Ben, gurur ve onur sözcüklerinin rastgele kullanılmasına karşıyım. Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır." diye konuştu.

"HOCAMI SELAMLAMAK İSTİYORUM"

Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.