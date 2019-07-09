Mustafa Cengiz'den Fenerbahçe'ye olay gönderme!
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor." sözleriyle Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cengiz, "Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen her futbolcu dünya devine yakışır durumda oynamak ve hareket etmek durumundadır." dedi.
"EN ÖNEMLİ ŞEY FUTBOLCULARIN KARAKTERİ"
Cengiz, "Taraftarımızın sabır göstermesini ve kadromuzda bulunan oyunculara azami saygı göstermelerini bekliyoruz. Bizim için en önemli şey futbolcuların karakteri. Ben, gurur ve onur sözcüklerinin rastgele kullanılmasına karşıyım. Biz bir futbolcuyu almıyorsak, veremediğimizden değil, vermediğimizdendir. Galatasaray istese hepsini alır. Galatasaray her zaman gereğini yapacaktır." diye konuştu.
"HOCAMI SELAMLAMAK İSTİYORUM"
Cengiz, "Çocukların kumbarasındaki paraya talip olanlar ile çocukların kumbarasına para koyanlar eş değer görülüyor. Ben bu sözlerle hocamı bir kez daha selamlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.
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ADAMLAR HANGİ LİGDE BİZ ŞAMPİYONLAR LİGİNDEYİZ ONLARI BIRAK BAŞKAN GAZOZ KAPAGI KUPASINDA OYNARLAR ANCAKCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan siz taraftarınıza bilezik satan bir klüpsünüz ne kadar cabuk unuttunuz 8)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Yıkamadınız. . Sayın Fransız locası. . Biz ki Fenerbahçe neferleri. . Her daim her zaman. her yerde Takımımızın yanındayız. . Cebimizdeki son kuruşa kadar. . Sen bunu anlıyamassın. .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Diagneyi bize ver başkan demogoji yapma kaptırdınız muriqi kabul edin artık. Diagne fb de iş yapar, 1 yıllık kiralık 2.5 gs ye 2.5 da diagne ye verelim.10 milyonda satın alma opsiyonu koyalım.Yoksa bu adam elinizde patlayacak...Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Kuyruk acısı...Cevap Yaz 4 5 Yayından Kaldır
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sizin gibi devleti kandirmiyorlar ya bey efendi kendi tabagini yala baskalarin arkasindan konusmaCevap Yaz 4 6 Yayından Kaldır
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Adamın dibisin!Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır