Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un sözlerine yanıt verdi. Mustafa Cengiz, "Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor?" diyerek sert bir şekilde yanıtladı.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.
İşte Mustafa Cengiz'in açıklamaları;
"Ali Koç'un açıklamalarına çok üzüldüm! Oyun oynanırken kural değişmez sözü genel bir sözcüktür ve doğru sözcüktür! Play-off çıkarıldı dedim, yalan söylüyorsunuz denildi. Ben bu sözcüğü kulüp başkanına yakıştıramıyorum"
"Önceden bilgi verilmeden play-off ilan edilmiştir, daha acısı Şampiyonlar Ligi'ne katılım ilgili ile statü de değiştirilmiştir. Bu kuralı, yayıncı kuruluş ve TFF değiştirdi."
"FENERBAHÇE'YE NE OLUYOR?"
"Bu kuralı TFF ve yayıncı kuruluş değiştirdi! Peki şunu merak ediyorum; Fenerbahçe'ye ne oluyor? Fenerbahçe'nin bu konuda ne gibi bir durumu var? Bu kararda Fenerbahçe'nin bir dahli var mı ki savunmaya geçiyor? Neden?"
"Oyun oynanırken kural değiştirilmez sözünden neden sadece Fenerbahçe kulübünün başkanı rahatsız oluyor? Bu kuralın değişmesinde Fenerbahçe'nin bir dahli yoksa rahatsız olabilecekleri bir durum da yok! Fenerbahçe'ye ne oluyor, neden savunmaya geçiyor?"
GALATASARAY MENAJERLERE NE KADAR ÖDEDİ?
"Benim edebim buna müsaade etmez. Ben bir rakip kulüp başkanına yalancısın demem. Bunu ne kendime ne camiama yakıştırmam. Ama kayıtlarda var 'sizin fıtratınız var' da dendi. 10 bin euro! Ben de şaşırdım. Biz menajerlere 13.6 milyon euro para ödedik, 100 milyon TL ödedik. TFF internet sitesinde yazılıp yazılmaması beni ilgilendirmiyor. Bunun TFF tarafından yayınlanmasını isteyen zaten benim"
"BU ŞEYTANLIKLARI DÜŞÜNENLERİ KINIYORUM"
"Bonservisinin içine gömüyorlar, vergi kaçırıyorlar gibi akla gelmeyecek şeytanlıkları düşünenleri kınıyorum. Bin yıl düşünsem bunu yapmak (menajer ücretleri) benim aklıma gelmez. Ben şeytan değilim, kişi kendinden bilir"
Haber Videosu: Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a sert yanıt: Edebim müsaade etmez
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vurdu gol oldu.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Pensilvanyaspor başkanı konuşmuş. Koç damaranıza basınca kuyruk acınız başlamış. Spor da yapılan bütün uygunsuz hareketleri siz başlatıyorsunuz. Sonra sütten çıkmış ak kaşık oluyorsun. Hakan arif ismail kimde oynadı. Uefa kupası amerikaya niye gitti. Ankaragücü 8 makatya ya araba. Orayı çekme burayı çek cumhurbaşkanı yuhalamak daha neler nelerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Bos bos konusmus .madem 13 milyon euro odedin neden 10 bin euro gözüküyor. Hiç merak etmedin mi. 2 senedir aklın neredeydi. Işine gelmeyince TFF şöyle böyle. Işine gelince TFF Haklı hadi ordan be.......Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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güzel bi cevap vermiş başkan tebrik ediyorumCevap Yaz 9 7 Yayından Kaldır
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bırak aliyi maliyi şimdi arda ne olacak ondan haber verCevap Yaz 3 4 Yayından Kaldır
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BAŞKAN DEDİĞİN BU ŞEKİLDE OLUR HELAL OLSUN MUSTAFA BEY ALİ KOÇUN ELİNE VERMİŞSİNİZCevap Yaz 6 10 Yayından Kaldır
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ÖYLE ÖLMEZ FÜZE ATSAYDIN BAŞKAN :))Cevap Yaz 7 8 Yayından Kaldır