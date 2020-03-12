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Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor

Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç'a da göndermelerde bulundu.

12.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:16
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

"TUVALETLERİMİZ İYİ DEYİP, BERBAT TUVALETLERE BIRAKMIYORUZ"

Koronavirüs önlemleri ile ilgili konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin derbide verdiği sözleri tutmadığını kaydederken, "Ahmet bey ile Kulüpler Birliği'nde beraberdik, sevdiğim bir insan. Hiçbir sorun yok. Başkanlar camialarına karşı da sorumludur, camia alttan forse ediyor. Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Bir şey olmaz. Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz, Beşiktaş için demiyorum. Camiaları birbirine düşürmeye çalışan provakatörlere karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz

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Haber Yorumları (4)
SELO: BU MUSTAFA DAN FENER STADINA TUVALET BEKÇİSİ BİLE OLMAAAAAAZ.
Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
NEJLA: Sen nasıl sinsi nasıl fesat bir mahluksun acaba. Millet düşmüş can derdine sen hala aklınca laf sokuyorsun. Ülke de değil dünya çapında panik var salgın var herşey iptal ediliyor sen hala ufak aklınla nelerin peşindesin. . . Bütün maçların seyircisiz oynanması lazım bu ara millet olarak dikkatli olmalıyız desen ağzın yamulur tabi. .
Cevap Yaz 10 9 Yayından Kaldır
B.YAVUZ: neclaaa sen mutfağa kızımm haydi aklının ermediği şeylere karışmaaaa
1 4 Yayından Kaldır
HAYDAR: iyide bunu GS baskani belirliyemez ki TFF belirler. GS hangi belgeye dayanarak bir karara varsin ki, mademki seyircisiz oynanmasi gerekiyor, tüm maçmlarin seyircisiz oynanmasina TFF hükmeder. Mustafa Cengiz `de bunu söylüyor. . . neye gocundun anlamadim. . .
6 4 Yayından Kaldır
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