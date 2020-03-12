Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalar yaptı. Cengiz, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve başkanı Ali Koç'a da göndermelerde bulundu.

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

"TUVALETLERİMİZ İYİ DEYİP, BERBAT TUVALETLERE BIRAKMIYORUZ"

Koronavirüs önlemleri ile ilgili konuşan Cengiz, Fenerbahçe'nin derbide verdiği sözleri tutmadığını kaydederken, "Ahmet bey ile Kulüpler Birliği'nde beraberdik, sevdiğim bir insan. Hiçbir sorun yok. Başkanlar camialarına karşı da sorumludur, camia alttan forse ediyor. Maçı erteleyelim, maç seyircisiz oynansın, ben şaşırdım. Galatasaray - Beşiktaş maçı tek mi, diğer maçlar iptal mi oldu? Bir şey olmaz. Biz iyi ağırlıyoruz. Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz, ses vermeyeceğiz deyip, hoparlörleri açmıyoruz, Beşiktaş için demiyorum. Camiaları birbirine düşürmeye çalışan provakatörlere karşı herkesi uyanık olmaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.