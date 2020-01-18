: Mustafa Cengiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı öve öve bitiremedi: Hepimiz çok etkilendik

18.01.2020 15:32 | Son Güncelleme: 18.01.2020 16:10

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaptığı 'Spor Kulüpleri ve Federasyonlar Çalıştayı' hakkında konuştu. Cengiz, "Çok önemli bir çalıştaydı. Cumhurbaşkanımız bizi kabul etti. Görüşlerimizi ilettik ve bildirdik. Cumhurbaşkanımızın tarihi bir konuşması oldu. Yabancı sınırlaması ile ilgili TFF Başkanımız sınırlamadan söz ederken bir şekilde Cumhurbaşkanımızın adını zikretti. Cumhurbaşkanımız buna iyi bir tepki verdi. Bizi şaşırtan ama çok mutlu eden müthiş bir konuşma yaptı." dedi.

"KENDİSİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Cengiz, "Bir devlet adamı ferasetiyle duruşuyla dedi ki, 'Arkadaşlar lütfen spora siyaseti karıştırmayın. Lütfen benim adımı da Cumhurbaşkanı'nın görüşü de bu şekilde diye ifade etmeyin. Ben bir şey söyleyeceksem bunu doğrudan söylerim. Aracıya ihtiyacım yok' dedi. Hepimiz çok etkilendik, mutlu oldu. Devlet adamı olarak bizleri uyardı, spor camiasını uyardı. Gösterdiği yol için kendisine teşekkür ederim. Burada birbirimize karşı çok saygılı olmamız gerek. Spora siyaseti sokmamız gerek. Rica ediyorum" şeklinde konuştu.

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