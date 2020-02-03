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Mustafa Cengiz: Club Brugge paramızı ödemedi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "Club Brugge gecikmiş 1 milyon euroyu ödemedi. Brugge ile iletişim halindeyiz. Ödemezlerse FIFA'lık olacağız gibi. Paramızı ödemelerini bekliyorum" diye konuştu.

03.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 21:42
Mustafa Cengiz: Club Brugge paramızı ödemedi

Başkanı , beIN Sports'ta Güntekin Onay'ın sorularını yanıtladı. Cengiz, " gecikmiş 1 milyon euroyu ödemedi. Brugge ile iletişim halindeyiz. Ödemezlerse FIFA'lık olacağız gibi. Paramızı ödemelerini bekliyorum. Biz çok büyük bir mali zorluğa düşerek Diagne'yi aldık. Anderlecht ile Brugge birbirine girdi. Diagne, Brugge'ü tercih etti ama Brugge bizi çok aldattı. Oyuncu Senegal'de. 1 aydır kendi takım antrenmanına almadılar. Neredeyse ölüme mahkum ettiler." dedi.

"BRUGGE'E YAKIŞTIRAMADIM"

Cengiz, "Hem parasını ödemiyorsun, hem de olduğu gibi bırakıyorsun. Bu nedenle 15.5 milyon euroya yakın bedeli ödemek durumundasın dedik Brugge'e. Bunu ben Brugge'e yakıştıramadım." açıklamasında bulundu.


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: Mustafa Cengiz: Club Brugge paramızı ödemedi
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